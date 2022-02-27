الميكانيكى بيقولك .. كيف تتفادى مشكلات تلف الإطارات

الميكانيكي بيقولك .. هناك الكثير من المشكلات الفنية الخاصة بعالم السيارات، والتي تؤثر بشدة على المستوى العام اثناء القيادة، وخاصة إذا تعلق الامر بالاطارات، والتي تلعب دورًا مهمًا في الأداء الحركي للسيارة، نظرًا لأهميتها القصوى وكونها احد الركائز الأساسية.

وفي سياق هذا الموضوع يقدم موقع "صدى البلد" الاخباري تحت عنوان الميكانيكي بيقولك .. اهمية اطارات السيارة وكيفية تفادي مشكلات التلف.

1 – من الضروري أن نقوم بغيير اطارات السيارة عندما تقطع مسافة السير المحددة طبقًا لعدد الكيلومترات، بالاضافة إلى فحصها جيدًا من وقت إلى اخر.

2 – من الافضل أن نقوم بمتابعة الحالة العامة للاطار مثل وجود تشققات خارجية، أو عند مسح النقوش البارزة والغائرة والتي تؤثر على مستوى السيارة عند تفعيل امر التوقف.

3 – يجب أن تكون طريقة الاصطفاف بعيدة عن المناطق المغمورة بالمياه، وذلك لتجنب اختلال توازن الهواء من الداخل، أو مشكلات تشقق الاطار.

4 – من الامور الضرورية أيضًا خوض المطبات الصناعية أو الحفر بطريقة مثالية، لتفادي الاصطدام القوي والذي يؤثر على اطار السيارة، بالاضافة لتجنب الاصطدام بالاجسام الصلبة مثل الارصفة وخاصة عند الاصطفاف، وذلك لتجنب مشكلة بلونة الاطار.

5 – في حالة ثقب الاطار يجب أن نقوم بوضع لحام دائري صغير أو كبير بحسب القطر المستخدم، والابتعاد نهائيًا عن اللحام التقليدي بطريقة الـ"خابور"، مع متابعة حالة اللحامات القديمة لتجنب تسريبات الهواء.

6 – من الافضل أن نقوم بفحص الهواء بالاطارات من وقت إلى اخر، مع تعزيز الاطارت الاربعة بنفس الهواء المستخدم، سواء كان تقليدي أو نيتروجين.

7 – يفضل أن نختار الطرق الممهدة للسير والتي تكون بعيدة عن المشكلات والتضاريس المختلفة، أو بمحيط مناطق العمل والانشاءات.

8 – لابد أن نبتعد تمامًا عن الانطلاق بشكل مفاجئ واستخدام الفرامل بقوة مع امور التفحيط، والتي تؤثر بشدة على هيكل الاطار، وتلفه بشكل اسرع.