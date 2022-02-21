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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

الميكانيكى بيقولك .. متي يتم تغيير طنابير السيارة وسير الكاتينة ؟

الميكانيكي بيقولك
الميكانيكي بيقولك

الميكانيكي بيقولك .. هناك الكثير من المشكلات الفنية التي تخص قائدي السيارات، والتي تراود تفكيرة باستمرار عندما يتعلق الامر بعالم الميكانيكا، سواء كان من ناحية اعطال المحرك، أو حركة التبريد، أو مجموعة الجر، بالاضافة إلى عناصر فنية اخرى ومنها طنابير السيارة وسير الكاتينة.

 

وعلى الرغم من التباعد بين تلك النقطين، ولكن لاشك انهم من القطع الميكانيكية الهامة المتواجدة بالمنظومة الحركية، وتحت عنوان الميكانيكي بيقولك .. يقدم موقع "صدى البلد" الاخباري اهم النصائح لقائدي السيارات حول اكتشاف اعطال طنابير السيارة وسير الكاتينة.

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اسباب تلف طنابير السيارة 

 

في اغلب الاوقات تشير اسباب تلف طنابير السيارة إلى تيل الفرامل، فعدما يتم نفاذه بشكل واضح وبدون متابعة من قائد السيارة، تبدأ مشكلات التاكل المباشرة بالطنابير، وذلك عند اعطاء امر التوقف واستخدام دواسة الفرامل، نظرًا لعدم وجود سمك للتيل.

 

كما يتسبب تيل الفرامل في تلف الطنابير ايضا عندما يكون المنتج غير اصلي ومقلد، فمن الممكن ان يتمدد التيل بشكل يؤثر على منطومة الطنابير، ولذلك فمن الافضل عند تغيير طنابير السيارة يكون معها تيل جديد، وان تكون جميع قطع الغيار في حالتها الاصلية.

الميكانيكي بيقولك .. متي يتم تغيير طنابير السيارة وسير الكاتينة ؟ 

ومن الاسباب التي تؤدي إلى تلف الطنابير ايضا، عندما تتعرض السيارة إلى الغسيل المفاجيء وهي ساخنة، أو ترك السيارة في منطقة مغمورة بالمياه لفترات طويلة، حيث تحدث حينها مشكلات كثيرة مثل الصدأ أو التغييرات.

 

كما تتسبب ضعف منظومة الفرامل الخلفية في الكثير من المشكلات، حيث يزداد الحمل على الفرامل الامامية، مما تتسبب في تاكلها سريعًا وبداية لمشكلات تلف الطنابير، ولذلك فمن الضروري أو تتم عمليات الصيانة الدورية في موعدها الصحيح.

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خرط طنابير السيارة وسعرها 

 

وفي بعض من الاوقات يلجأ الفنيون إلى خرط طنابير السيارة، عن طريق اخذ مسحة بسيطة من الجزء المتاكل، والذي يحدث رجفة قوية اثناء استخدام المكابح، لترجع إلى حالة افضل على ماكانت عليه، ولكن يفضل أن يتم استبدالها على الفور لنسيان تلك المشكلة، ويكون سعر خرط الطنابير في حدود الـ "50" جنيه.

 

سير الكاتينة وعوامل التلف 

 

يعمل سير الكاتينة على تنظيم الحركة الديناميكية لتدوير العمود المرفقي الكرنك، والكامات الخاصة بالسيارة، والربط بينهم وبين المزامنة في تشغيل الاسطوانات ليتم تفعيل حركة المحرك بشكل منتظم ومثالي.

الميكانيكي بيقولك .. متي يتم تغيير طنابير السيارة وسير الكاتينة ؟ 

ومن العلامات التي تدل على تلف سير الكاتينة هي سماع صوت صفير عالي، وذلك اثناء تفعيل محرك السيارة، من ثم اختفاء هذا الصوت عندما نقوم بالسير أو عند زيادة السرعة، وفي حالات اخرى عند سماع اصوات تخبط داخلية عند تفعيل المحرك واثناء وضع الوقوف، وفي هذه الحالة يجب أن نتوقف فورًا لتجب تطورات تلك المشكلة.

 

ومن الافضل أن تكون المدة المحددة لتغيير سير الكاتينة عندما تقطع السيارت مسافات تصل لـ 50 الف كيلومتر كحد اقصى، أو عندما تظهر علامات التشقق او التلف عليه، مع اتباع كافة التعليمات الخاصة بكتيب الصيانة ايضًا.

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