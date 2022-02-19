الميكانيكي بيقولك .. لاشك أن ناقل الحركة هو عنصر اساسي داخل المنظومة الفنية الخاصة بالسيارة، فهو يقوم بتنظيم السرعات وتعزيز اداء السيارة من هذه الناحية، ولكن هناك الكثير من المشكلات الفنية الخاصة بهذا الجزء المحوري، والتي تشكل خطورة كبيرة في حالة اهمالها أو التغافل عنها.

وفي سياق هذا الموضوع يقدم موقع "صدى البلد" الاخباري تحت فقرة الميكانيكي بيقولك، ابرز مشكلات تلف الفتيس المانيوال وطرق اكتشافها.

الميكانيكي بيقولك .. مشكلات تلف الفتيس المانيوال وطرق اكتشافها

1 – صعوبة الانتقال بين السرعات

عند وجود صعوبة في الانتقال بين السرعات، فهذه علامة واضحة تدل على بداية تلف ناقل الحركة، وفي بعض الاحيان يسمع قاعد السيارة صوت "عضة" داخلية، فكل هذه العوامل قد تشكل خطورة كبيرة تتعلق بناقل الحركة.

2 – صوت المحرك المرتفع

في بعض الاحيان نلاحظ ارتفاع كبيرة في صوت المحرك، وخاصة عند اعطاء امر الانتقال بالتزامن مع زيادة نسبة عداد الـ RPM الخاص بالسيارة.

3 – بطىء في عملية الانطلاق

تظهر مشكلة ناقل الحركة أيضا عندما يلاحظ قائد المركبة وجود بطىء واضح في عملية التسارع والانطلاق، ويدل هذا الامر على خطر كبير يهدد ناقل السرعات الخاص بسيارتك.

4 – لمبة الاعطال

عند ظهور لمبة الاعطال الخاصة بالسيارة فمن الافضل أن نقوم بوصيلها عبر احد اجهزة الكشف، فمن الممكن أن تكون خطورة تتعلق بفتيس السيارة، ويلزم التدخل الفني سريعًا.

5 – تسريب الزيت

تعمل تسريبات زيت الفتيس على تغيير الخصائص الداخلية لعمله، ومن الضروري أن نقوم بمتابعة وجود بقع من الزيت اسفل السيارة بعد عملية الاصطفاف ام لا، فمن الممكن أيضاً هذه البقع تكشف امر اخر يرتبط بالسيارة وليس بناقل الحركة فقط، ثم معاينة الاجزء الاسفل للسيارة جيدًا.

6 – تأخر السرعات

في حالة تأخير السرعات الخاصة بالسيارة بعض الضغط على دواسة الوقود، فمن الضروري أن نقوم بالكشف على اسطوانة الدبرياج و الديسك، ثم القياد بغييرهم للحصول على افضل اداء.

7 – زيت الفتيس

يجب أن نقوم بتغيير زيت الفتيس الخاص بالسيارة في موعده المحدد، وذلك لحماية التروس الداخلية من التاكل الناتج عن الاحتكاكات القوية، والحصول على عمر افتراضي اطول.