جمعت 16.7 مليون دولار..أوكرانيا تلجأ للعملات المشفرة ورموز NFT لمواجهة الغزو الروسي

يبدو أن الحكومة الأوكرانية تسعى لقلب الموازين ضد الغزو الروسي بطرق مختلفة للغاية، حيث كشفت تقارير أن الحكومة الأوكرانية قد جمعت بالفعل أكثر من 10 ملايين دولار من التبرعات بالعملات المشفرة.

وقالت شركة التحليلات blockchain Elliptic إن إجمالي التبرعات من العملات المشفرة للحكومة الأوكرانية والمنظمات غير الحكومية التي تدعم الجيش يبلغ الآن حوالي 16.7 مليون دولار.

وبحسب شبكة سي إن بي سي الأمريكية فإن هناك تطورا ملحوظا يكشف كيف تتجه أوكرانيا إلى العملات المشفرة للحصول على المساعدة أثناء الهجوم العسكري الروسي في البلاد.

وتهدف الحملة التى تقوم بها السلطات الأوكرانية إلى استخدام طريقة غير تقليدية لمساعدة أوكرانيا على اجتياز غزو وحشي من روسيا، كما حصلت الحكومة على حوالي 1.86 مليون دولار من إجمالي الأموال التى جمعتها من رموز NFT المشفرة .



ونشر الحساب الرسمي للحكومة الأوكرانية على تويتر، أمس السبت، عناوين لمحفظتي عملات مشفرة ، أحدهما يقبل عملة البيتكوين فقط والآخر يأخذ الأثير والربط ، وهو رمز يتتبع قيمة الدولار الأمريكي.



ويُظهر التطور كيف تتجه أوكرانيا إلى العملات المشفرة للحصول على المساعدة خلال الهجوم العسكري الروسي في البلاد ، الذي بدأ يوم الخميس الماضى .



وقامت منظمة Come Back Alive ، وهي منظمة غير حكومية تقدم معدات للجيش الأوكراني بجمع ملايين الدولارات من العملات الرقمية منذ بدء الغزو الروسي.

واعترض الجيش الأوكراني في البداية أنه لا يمكنه قبول الأموال بالعملات الرقمية على البيتكوين في بيان له حيث قال إن "التشريع الوطني لا يسمح لوزارة الدفاع الأوكرانية باستخدام أنظمة الدفع بالعملات المشفرة أو بالوسائل الغير تقليدية إلى أن الحكومة تعمل على خلق حل لمثل هذا القانون.

كما دعا وزير التحول الرقمي الأوكراني ميخايلو فيدوروف ، اليوم الأحد ، منصات تبادل العملات المشفرة الرئيسية إلى منع المدفوعات للمستخدمين الروس.

