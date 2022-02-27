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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

ناشئات الجودو بالدقهلية يحصدن 3 برونزيات فى بطولة الجمهورية تحت 12 سنة

بطلات الجودو
بطلات الجودو

فازت لاعبات الجودو بالمشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبي بالدقهلية " مرحلة الناشئين " فى نهائى بطولة الجمهورية للجودو تحت 12 سنة بثلاثة ميداليات برونزية وهن  اللاعبة مريم محمود الوفائي وزن 39 ك ، واللاعبة بسنت نزيه المتولى وزن 58 ك ، واللاعبة رفيف محمد عبد العاطي وزن 54 أقيمت على بساط ستاد القاهرة الرياضي .

وأشاد المدرب الفنى المحمدى إبراهيم مدرب الفريق بقدرات لاعبات الجودو بالمشروع القومى للموهبة والبطل الأوليمبي بالدقهلية ، موجها الشكر إلى مديرية الشباب والرياضة بالدقهلية  بقيادة  علاء الشربيني وكيل وزارة الشباب والرياضة بالدقهلية على دعمها ، وللدكتور محمد رمضان مدير عام الرياضة والمشرف العام على المشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبي بالدقهلية ، مشددا على أنهن من المواهب المبشرات للغاية في لعبة الجودو .

وشارك المشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبي بالدقهلية " مرحلة الناشئين " من مواليد 2010 ، و 2011 بعدد أربعة لاعبات وهن : رفيف محمد ، بسنت نزيه ، مريم الوفائي ، ردينه السيد .

وتقدمت أسرة الشباب والرياضة بالدقهلية بقيادة علاء الشربيني وكيل وزارة الشباب والرياضة بالدقهلية ،بالتهنئة للاعب : سعد محمد سعد لفوزه " بالمركز الأول والميدالية الذهبية " في بطولة الجمهورية المفتوحة للجودو ، والمدرب الفنى الكابتن المحمدي إبراهيم ، والكابتن محمود فوده ، والدكتور محمد رمضان مدير عام الرياضة والمشرف العام على المشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبي بالدقهلية ، والدكتور محمد السيد المشرف الفني على المشروع .

يذكر أن المشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبي يعد أحد المشروعات المبشرة لمستقبل واعد للرياضة المصرية في مختلف الألعاب الرياضية كما يعد واحدا من الأهداف الاستراتيجية لوزارة الشباب والرياضة في مجال اكتشاف ورعاية المواهب الرياضية برعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ، ضمن توجيهات القيادة السياسية بتكثيف العمل فى هذا الشأن .

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الدقهلية بطولة الجمهورية المشروع القومي للموهبة وزارة الشباب والرياضة المشروع القومي

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