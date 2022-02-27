مستشار وزير التموين: لا تبيعوا الذهب.. السعر لن يتراجع حاليا

قال ناجي فرج، مستشار وزير التموين والتجارة الداخلية لصناعة الذهب، إن سعر الذهب لن يتراجع أو ينخفض الفترة القادمة، متابعا "لو عندك سبب مقنع ممكن تبيعي الذهب، ولو مفيش سبب متبيعيش".

وأضاف علي فرج، خلال برنامج “الحياة اليوم” المذاع على قناة “الحياة”، أن العالم يعيش الفترة الحالية تضخم غير مسبق، وسيؤثر هذا التضخم على أسعار الذهب، مؤكدا أن الحرب بين روسيا وأوكرانيا تسببت في حدوث قفزة عالية في أسعار الذهب.



وأوضح أن الفترة الحالية ستتهافت خلالها البنوك المركزية لعمل احتياطي من الذهب، متابعا: الذهب العملة العالمية المعتمدة في كافة أنحاء العالم، ولذلك نتوقع أن تحدث زيادة في أسعاره خلال الفترة المقبلة.

وأشار إلى أنه من المتوقع أن يصل الذهب إلى 2000 دولار، وسعر الجرام سيصل لـ 900 جنيه، مضيفا: “الذهب كاستثمار لا يخسر”.



