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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

حقق الحلم..

فريق الكرة الطائرة جلوس بالجمالية يصعد للدورى الممتاز

الفريق
الفريق

حقق فريق الكرة الطائرة جلوس بنادى الجمالية للألعاب الرياضية والمائية فى محافظة الدقهلية حلم الوصول للدوري الممتاز، ونجح فى التأهل بجدارة للصعود للدورى الممتاز بعد الفوز فى أربع مباريات متتالية.

فاز فيها فريق الكرة الطائرة جلوس بنادى الجمالية للألعاب الرياضية والمائية على فريق أسوان، وفريق المصري القاهري، وفريق الهدف بطنطا وفريق صقر قريش بقيادة المدير الفني على شهدة، ومدرب الفريق الكابتن طارق عادل، فى دورة الترقى والتى أقيمت بمركز شباب الشيخ زايد بمحافظة الإسماعيلية وتحمل اسم المرحوم الكابتن نبيل اللاوى .

وبذلك يصعد فريق الكرة الطائرة جلوس بنادى الجمالية للألعاب الرياضية والمائية محققاً المركز الأول والميدالية الذهبية وإحراز كأس البطولة بعد الفوز فى المباراة النهائية على فريق صقر قريش فى منافسات الدورة المجمعة لدورى الدرجة الأولى رجال والدورى الممتاز للسيدات للكرة الطائرة جلوس للموسم الرياضي ٢٠٢١ / ٢٠٢٢ م .

وكان ذلك بحضور صالح الجزار عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري البارالمبي للكرة الطائرة، وناجى إبراهيم مدير البطولة وإشرف حسن محمد مساعد مدير البطولة، وأحمد شركس رئيس مجلس إدارة نادى العزيمة ومحمد عطوة المدير التنفيذى للنادى وسيد موسى اللاعب الدولى لمنتخب مصر ونادى العزيمة.

وتقدمت مديرية الشباب والرياضة بالدقهلية بقيادة علاء الشربيني وكيل وزارة الشباب والرياضة بخالص التهاني والتبريكات لفريق الكرة الطائرة جلوس بنادي الجمالية للألعاب الرياضية والمائية، لفوزه بالمركز الأول والميدالية الذهبية والصعود للدورى الممتاز وللجهاز الفنى، وللمحاسب محمد خالد نور الدين عضو مجلس النواب ورئيس مجلس إدارة نادي الجمالية للألعاب الرياضية والمائية متمنين لهم التوفيق واالنجاح فى الدورى الممتاز .

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الدقهلية الشباب والرياضة الاتحاد المصري وزارة الشباب والرياضة أخبار الرياضة

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