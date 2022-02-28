عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

للذكور والإناث.. مجلس الدولة يستقبل طلاب الأزهر والمنيا وأسوان لاستلام الملفات

مجلس الدولة
مجلس الدولة

يستقبل مجلس الدولة، اليوم الاثنين، خريجى كلية الحقوق بجامعة المنيا وجامعة أسوان وكلية الشريعة والقانون بجامعة الازهر فرع القاهرة لتسليم ملف وظيفة مندوب مساعد، بعد عملية سحب الملفات التى تمت من 2 فبراير وحتي 9 فبراير 2022، وتتضمن المسابقة تعيين الإناث لأول مرة فى تاريخ المجلس.

وعن شروط التعيين، قال المستشار طه كرسوع الأمين العام لمجلس الدولة- نائب رئيس مجلس الدولة، إنه يجب أن يكون المتقدم من الخريجين والخريجات الحاصلين على تقدير جيد على الأقل، وألا يزيد العمر عن 30 عاماً، وأن يجتاز المقابلة الشخصية، وأن تثبت لياقته الصحية، ويتم تقديم المستندات مستوفاة خلال المدة التي بدأت أمس السبت 19 فبراير 2022، حتى نهاية عمل يوم الخميس الموافق 3 مارس 2022، وإنه سيتم إخطار المتقدمين والمتقدمات على التليفون أو عنوان البريد الإلكترونى بموعد المقابلة المحدد له.

مواعيد تلقي ملفات المتقدمين لشغل وظيفة مندوب مساعد بمجلس الدولة لدفعة 2021 :- 

- جامعة القاهرة يوم السبت الموافق 19 فبراير.
- جامعة عين شمس يوم الاحد الموافق 20 فبراير.
- جامعة جامعة الإسكندرية- كليات الدراسات الاسلامية والعربية بنات جامعة الازهر يوم الاثنين الموافق 21 فبراير.
- جامعة السادات- جامعة طنطا- جامعة الازهر فرع طنطا يوم الثلاثاء الموافق 22 فبراير.
- جامعة بني سويف - جامعة المنوفية يوم الأربعاء الموافق 23 فبراير.
- أكاديمية الشرطة- جامعة حلوان يوم الخميس الموافق 24 فبراير.
- جامعة الازهر فرع أسيوط- جامعة المنصورة يوم السبت الموافق 26 فبراير.
- جامعة أسيوط- جامعة جنوب الوادي يوم الاحد الموافق 27 فبراير.
- جامعة الازهر فرع القاهرة - جامعة المنيا- جامعة أسوان يوم الإثنين الموافق 28 فبراير. 
- جامعة الازهر فرع تفهنا الإشراف- جامعة الأزهر فرع دمنهور- جامعة بنها يوم الثلاثاء الموافق 1 مارس.
- جامعة الزقازيق- جامعة سوهاج يوم الأربعاء الموافق  2 مارس.
- جامعات آخري- التخلفات يوم الخميس الموافق 3 مارس.

أخبار الحوادث صدى البلد اخبار عاجلة اخبار مجلس الدولة ئيس مجلس الدولة حوادث البلد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ارتفاع جنوني في أسعار الذهب اليوم.. وعيار 21 يصل لـ مستويات تاريخية

دعاء ليلة الإسراء والمعراج.. أدعية تحول الحياة لسعادة وتيسر جميع الأمور

دعاء ليلة الإسراء والمعراج.. ردده يفتح الله لك الأبواب المغلقة ويبارك في رزقك

سعر الذهب اليوم الأحد 27-2-2022

زيادات مرتقبة لأصحاب المعاشات تصل لـ 15%.. تفاصيل

دعاء الإسراء والمعراج .. بم كان النبي يدعو في مثل هذه الليلة؟

حقيقة فيديو لتدمير عشرات الطائرات الروسية في سماء أوكرانيا

3 طلقات نارية.. وزيرة الهجرة توضح تفاصيل إصابة أول مواطن مصري بأوكرانيا

ترشيحاتنا

لماذا أعلن الزمالك التحقيق مع كارتيرون ورفض إقالته مباشرة

ارتفاع البيض.. أسعار الدواجن اليوم الإثنين 28-2-2022

ارتفاع جنوني في أسعار الذهب اليوم.. وعيار 21 يصل لـ مستويات تاريخية

مواعيد مباريات اليوم الإثنين 28 - 2 - 2022.. والقنوات الناقلة

بسبب الحرب الروسية الأوكرانية.. قرار أمريكي عاجل بشأن قواتها بأوروبا

توافق أوروبي على وقف التعامل مع المصرف المركزي الروسي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

SAG Awards 2022.. أبرز الإطلالات على السجادة الحمراء لحفل توزيع جوائز الساج

أسباب تنحي الملياردير أبراموفيتش عن رئاسة تشيلسي.. وهل كانت الحرب الروسية الأوكرانية وراء ترك النادي؟

سافر لحضور ولادة زوجته.. من هو المواطن المصري المصاب بأوكرانيا وكيف أًصيب؟

بعد غيابها الغامض عن الساحة الفنية.. كيف غيرت الراحلة جالا فهمي حياة بائعة خردة؟

فيديو

سجين ينشر فيديوهات مثيرة على “تيك توك" لغرفته بالسجن

في وجود حارسها .. سرقة محفظة المستشارة الألمانية أثناء تسوقها

احذروا تخفيف الملابس.. توقعات الأرصاد الأيام المقبلة ..فيديو

المتحدث العسكري يستعرض أنشطة القوات المسلحة في الأيام القليلة الماضية.. فيديو

المزيد

ساحة رأي

أحمد بركات يكتب: التناول الدرامي أولى خطوات تطبيع الشذوذ عربيًا

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

وقولوا للناس حسنا

هدى عامر تكتب : دبي وليلة رأس السنة 2022

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. ماريان جرجس

ولنا في أوكرانيا عِبرة

إبراهيم شعبان

اضحك يا أبو علي.. سلامات سمير صبري

كريمة أبو العينين

اللي عنده معزة يلمها

إلهام أبو الفتح

الإسراء والمعراج

عبد المعطى أحمد

هل قرر العالم طي صفحة كورونا؟

نهال علام

الجمهورية الجديدة (١)

احمد النومى

مقبرة الإرهاب

المستشار أسـامة الصعيدي

احذروا نتفليكس والعقول الخربة

اﻟﻤﺰﻳﺪ