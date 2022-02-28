غارات على العاصمة الأوكرانية كييف وسط نداءات بالتوجه إلى الملاجئ

أفادت وسائل إعلام أوكرانية، اليوم الإثنين، بوقوع غارات جوية على العاصمة الأوكرانية كييف، وذلك وسط محاولات للتقدم في الاراضي الأوكرانية.

وقالت وسائل الإعلام الأوكرانية إن السلطات وجهت نداء للسكان بالتوجه إلى ملاجئ الدفاع المدني بشكل عاجل.

وذكرت وسائل الإعلام الأوكرانية، أمس الأحد، أن انفجار ضخم هز مدينة تشيركاسي في وسط أوكرانيا.

وأظهر مقطع فيديو تداولته مواقع التواصل الاجتماعي الانفجار المروع في تشيركاسي وسط تخمينات بكونه انفجارا لمستودع ذخيرة أو مصنع.

وتشيركاسي هي عاصمة إقليم تشيركاسي، وهي المركز الثقافي والتربوي والصناعي لمنطقة تشيركاسي أوبلاست والمنطقة الاقتصادية المركزية في أوكرانيا.

جاء ذلك بالتزامن مع دوي صفارة إنذار غارة جوية في كييف، حيث يجب على الناس الذهاب على وجه السرعة إلى أقرب مأوى، حسب “كييف إندبندنت”، عقب ورود أنباء عن توقف القصف الصاروخي الروسي على كييف منذ نحو الساعتين.

وأظهرت صور أقمار صناعية تقدم رتل عسكري روسي ضخم باتجاه العاصمة الأوكرانية كييف من مسافة 64 كيلومترا.