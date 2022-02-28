أشرف الشبراوي: الإيجار القديم بغرض السكن قنبلة موقوتة ولابد من مواجهتها.. فيديو

قال أشرف الشبراوي عضو مجلس النواب وعضو لجنة الإسكان ، إن الإيجار القديم بغرض السكن قنبلة موقوتة ولابد من مواجهتها هذا لأنه ليس هناك ما يسمي بعقد ابدي أو علاقة ابديه ويجب أن نعمل علي تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر بخصوص الإيجار القديم بغرض السكن .

واضاف اشرف الشبراوي خلال لقائه في برنامج " التاسعة " المذاع علي القناه " الأولي المصرية " ، إن الإيجار القديم بغرض السكن يجب أن يكون له قانون جديد لأنه من مصلحة المستأجر أن يصل إلي حل مع المالك ويجب أن يكون هناك فترة انتقالية في قانون الإيجار القديم بغرض السكن الجديد مثلما فعلنا في قانون الشخصية الاعتبارية .

واوضح اشرف الشبراوي ، إن هناك العديد من الشقق السكنية إيجار قديم مملوكة لأشخاص ومغلقة وهؤلاء الأشخاص يسكنون في أماكن أخري ، مؤكدا أن الشقق الغير مستغلة من قبل متأجريها يجب أن تعود إلي المالك أو يقم المستأجر بدفع القديمة الإيجاريه العادلة لها .