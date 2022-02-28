عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أشرف الشبراوي: الإيجار القديم بغرض السكن قنبلة موقوتة ولابد من مواجهتها.. فيديو

أشرف الشبراوي
أشرف الشبراوي

قال أشرف الشبراوي عضو مجلس النواب وعضو لجنة الإسكان ، إن الإيجار القديم بغرض السكن قنبلة موقوتة ولابد من مواجهتها هذا لأنه ليس هناك  ما يسمي بعقد ابدي أو علاقة ابديه ويجب أن نعمل علي تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر بخصوص الإيجار القديم بغرض السكن  .

واضاف اشرف الشبراوي خلال لقائه في برنامج " التاسعة " المذاع علي القناه " الأولي المصرية " ، إن الإيجار القديم بغرض السكن يجب أن يكون له قانون جديد لأنه من مصلحة المستأجر أن يصل إلي حل مع المالك ويجب أن يكون هناك فترة انتقالية في قانون الإيجار القديم بغرض السكن الجديد مثلما فعلنا في قانون الشخصية الاعتبارية .

واوضح اشرف الشبراوي ، إن هناك العديد من الشقق السكنية إيجار قديم مملوكة لأشخاص ومغلقة وهؤلاء الأشخاص يسكنون في أماكن أخري ، مؤكدا أن الشقق الغير مستغلة من قبل متأجريها يجب أن تعود إلي المالك أو يقم المستأجر بدفع القديمة الإيجاريه العادلة لها .

قانون جديد مجلس النواب قانون الإيجار الإيجار القديم عضو مجلس النواب الأسكان المستأجر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

دعاء ليلة الإسراء والمعراج.. أدعية تحول الحياة لسعادة وتيسر جميع الأمور

دعاء ليلة الإسراء والمعراج.. ردده يفتح الله لك الأبواب المغلقة ويبارك في رزقك

سعر الذهب اليوم الأحد 27-2-2022

زيادات مرتقبة لأصحاب المعاشات تصل لـ 15%.. تفاصيل

حقيقة فيديو لتدمير عشرات الطائرات الروسية في سماء أوكرانيا

دعاء الإسراء والمعراج .. بم كان النبي يدعو في مثل هذه الليلة؟

3 طلقات نارية.. وزيرة الهجرة توضح تفاصيل إصابة أول مواطن مصري بأوكرانيا

فضل ليلة الإسراء والمعراج .. 3 أمور لا تغفلها قبل أذان الفجر

ترشيحاتنا

محمد مصيلحي: أتمني عودة الفوز للاتحاد السكندري وأشفق على حسام حسن لهذا السبب

حقيقة استجابة الدعاء في ليلة الإسراء والمعراج.. أمور شرعية لا تفوتك

ارتفاع الحديد والأسمنت.. أسعار مواد البناء اليوم الإثنين في مصر 28-2-2022

إصدار خاص من KTM لمحبي الدراجات النارية "890 Duke" .. صور

أعلى سعر لشراء الدرهم الإماراتي في البنوك اليوم الإثنين 28-2-2022

بسبب الأزمة الأوكرانية الروسية.. ارتفاع في أسعار خام غرب تكساس ومعدني النيكل والألومنيوم

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

SAG Awards 2022.. أبرز الإطلالات على السجادة الحمراء لحفل توزيع جوائز الساج

أسباب تنحي الملياردير أبراموفيتش عن رئاسة تشيلسي.. وهل كانت الحرب الروسية الأوكرانية وراء ترك النادي؟

سافر لحضور ولادة زوجته.. من هو المواطن المصري المصاب بأوكرانيا وكيف أًصيب؟

بعد غيابها الغامض عن الساحة الفنية.. كيف غيرت الراحلة جالا فهمي حياة بائعة خردة؟

فيديو

سجين ينشر فيديوهات مثيرة على “تيك توك" لغرفته بالسجن

في وجود حارسها .. سرقة محفظة المستشارة الألمانية أثناء تسوقها

احذروا تخفيف الملابس.. توقعات الأرصاد الأيام المقبلة ..فيديو

المتحدث العسكري يستعرض أنشطة القوات المسلحة في الأيام القليلة الماضية.. فيديو

المزيد

ساحة رأي

أحمد بركات يكتب: التناول الدرامي أولى خطوات تطبيع الشذوذ عربيًا

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

وقولوا للناس حسنا

هدى عامر تكتب : دبي وليلة رأس السنة 2022

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. ماريان جرجس

ولنا في أوكرانيا عِبرة

إبراهيم شعبان

اضحك يا أبو علي.. سلامات سمير صبري

كريمة أبو العينين

اللي عنده معزة يلمها

إلهام أبو الفتح

الإسراء والمعراج

عبد المعطى أحمد

هل قرر العالم طي صفحة كورونا؟

نهال علام

الجمهورية الجديدة (١)

احمد النومى

مقبرة الإرهاب

المستشار أسـامة الصعيدي

احذروا نتفليكس والعقول الخربة

اﻟﻤﺰﻳﺪ