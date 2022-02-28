سليم سحاب يحيى حفلاً بدار الأوبرا .. 13 مارس

يستعد المايسترو سليم سحاب، لإحياء حفلاً موسيقيًا فى دار الأوبرا المصرية على خشبة المسرح الكبير يوم 13 مارس.

ويقدم سليم سحاب عدداً من المقطوعات الموسيقية التى اشتهر بها وتنال إعجاب جمهوره بدار الأوبرا .

إصابة سليم سحاب بـ كورونا

وكان سليم سحاب كشف عن تعرضه منذ فترة للإصابة بفيروس كورونا المستجد وقال انه تعرض للإصابة بفيروس كورونا واستدعت الإصابة الدخول إلي المستشفى بسبب شدتها مشيرا إلي انه كان لدية عمل وذهب إلي المسرح قائلا " أخر أغنيتين قمت بعملهم وانا غائب عن الوعي " ولم استيقظ إلا في المستشفى وكان لدي ضعف مناعة والأكسجين كان 80% .

وأضاف سليم سحاب خلال لقائه في برنامج " كلمة أخيرة " المذاع علي قناه " أون أي " ، إنه يعمل علي تدريب أطفال فرقة " كورال مصر " منذ 7 سنوات ، لافتا إلي انه تجمعه قصة حب مع هؤلاء الأطفال ، مؤكدا أنه اعتبرهم مشروع حياته العملية بالكامل .

وأوضح سليم سحاب، أن وزيرة التضامن المصرية "أم" لهؤلاء الأطفال ولا يحتاجون شيء إلا وتلبية لهم مشيرا إلي أن هؤلاء الأطفال كنز ويجب اكتشافه .