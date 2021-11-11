سليم سحاب عن وديع الصافي: لما بسمع صوته بتأثر وببكي



قال المايسترو سليم سحاب، إن الراحل وديع الصافي يمتلك صوت لا مثيل له، صوته أسطوري ويخالف قوانين الطبيعة بالنسبة لي، متابعا:" أنا دايما بلقب وديع الصافي بـ صاحب الصوت الأسطوري".

وأضاف " سليم سحاب" خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج "التاسعة" المذاع على الفضائية المصرية، أن صوت وديع الصافي له طبيعة مختلفة عن غيره، سواء من حيث طبقات الصوت أو غيرها، متابعا: وديع الصافي له فضل كبير في تطور الموسيقى اللبنانية.

وأوضح أن وديع الصافي استطاع أن يحول الغناء القروي إلى مدرسة كلاسيكية للغناء اللبناني، مشددا على أن مدرسة وديع الصافي مستمرة حتى الآن.

وأشار إلى أن الشباب مازال متأثرا بأغاني وديع الصافي، متابعا:" أنا لما بسمع أغاني وديع الصافي بتأثر وببكي".