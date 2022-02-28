سفير مصر بالكويت: احتفال الجالية المصرية بالكويت بالعيد الوطني تعبيرا عن المحبة والأخوة

أكد سفير مصر بالكويت أسامة شلتوت، أن احتفال الجالية المصرية بالكويت بجانب أخوانهم الكويتيين بالعيد الوطني الكويتي يعتبر من أهم المناسبات للجالية وتعبيرا على المحبة الصادقة والأخوة التي تربط الشعب الكويتي بالجالية المصرية على أرض الكويت.



وقال شلتوت - خلال احتفالية الجالية المصرية بالكويت "رابطة أبناء النوبة" بالعيد الوطني الكويتي مساء أمس الأحد - أنه على مر التاريخ اختلطت دماء الشعبين للدفاع عن تراب الوطن، مؤكدا أن تهنئة الجالية المصرية على أرض الكويت بالعيد الوطني استكمالا لتهنئة الرئيس السيسي لأمير الكويت وشعبها بعيدهم الوطني.



ومن جانبها، قالت الشيخة انتصار الصباح نائب رئيس الاتحاد العربي للتضامن الاجتماعي أن مصر والكويت تربطهما علاقة نسب وأخوة، مؤكدة أن العيد الوطني هو عيد للجميع كويتي ومصري.

حضر الاحتفال جابر العنيزي رئيس الاتحاد العربي للتضامن الاجتماعي ولفيف من أعضاء السفارة المصرية بالكويت وأبناء الجالية المصرية.



وفي نفس السياق، اختتم مكتب مصر للعلاقات الثقافية والتعليمية بالكويت الاحتفالية الثقافية الفنية التي أقيمت بمنطقة "المارينا" على هامش احتفالات دولة الكويت بعيدها الوطني الموافق 25 من شهر فبراير من كل .



وقال الدكتور عماد حشيش الملحق الثقافي بسفارة جمهورية مصر العربية بالكويت - في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط - إن الاحتفالية جاءت في إطار مشاركة مصرية بالعيد الوطني الكويتي وتحت رعاية سفير مصر بالكويت السفير أسامة شلتوت، مشيرا إلى أن المكتب الثقافي بسفارة مصر بالكويت قام بإعداد برنامج متكامل يتضمن ندوات ولقاءات ثقافية متنوعة تجمع بين الثقافتين الكويتية والمصرية ويشارك فيها لفيف من المهتمين بالحركة الثقافية في البلدين.



وأضاف الملحق الثقافي بسفارة مصر بالكويت أن النشاط الثقافي لم يتوقف خلال جائحة كورونا والتي أمتد عامين توقف خلالها كافة الفعاليات الفنية والثقافية وذلك نظرا للإجراءات الاحترازية التي أتبعتها معظم دول العالم للحيلولة للسيطرة على انتشار الوباء فاتخذ المكتب عبر برنامج زووم مخرجا لاستمرار تلك الفعاليات وللتواصل.



وأكد الدكتور عماد حشيش أن التلاحم بين الجالية المصرية وأبناء الشعب الكويتي في تلك الاحتفالات الوطنية نابع من العلاقات التاريخية والوطيدة بين الدولتين على مستوى القيادتين المصرية والكويتية والشعبين، مشيرا إلى وجود تلاحم ثقافي تعليمي قوي بين الدولتين مصر والكويت على مدى التاريخ ممثلا في وجود آلألاف من أبناء الكويتيين يدرسون في الجامعات المصرية وهناك الألاف أيضا من أبناء الجالية المصرية داخل المدارس الكويتية، كما أن العديد من البروتوكولات الثقافية والفنية والتعليمية موقعة بين البلدين لتعزيز التعاون الثقافي والتعليمي بين البلدين الشقيقين.



وتضمنت الاحتفالية عرض لبعض أهم الوجهات السياحية في مصر وتنوعها الثقافي والتاريخي والأثري والسياحي بالإضافة لعرض بعض لأنشطة ترفيهية للأطفال وورش عمل ومسابقات فنية لتعريف المواطن الكويتي بالوجهات السياحية المصرية.