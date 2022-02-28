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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الحرب الروسية الأوكرانية.. أستراليا تفرض حظر دخول على بوتين وأعضاء الدوما

رئيس وزراء أستراليا
رئيس وزراء أستراليا

فرضت أستراليا، اليوم الاثنين، عقوبات مالية وحظر دخول على الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، ووزير الخارجية، سيرجي لافروف، والأعضاء الدائمين لمجلس الأمن الروسي، على خلفية الأزمة الأوكرانية.

وحسب وكالة “نوفوستي” الروسية، قال رئيس الوزراء الأسترالي، سكوت موريسون في بيان صادر اليوم الاثنين: "بدأ سريان العقوبات المالية الأسترالية وحظر الدخول إلى أراضيها المفروضة على الرئيس الروسي وسائر الأعضاء الدائمين لمجلس الأمن الروسي وخاصة وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف ووزير الدفاع سيرجي شويجو ورئيس الوزراء ميخائيل ميشوستين ووزير الداخلية فلاديمير كولوكولتسيف".

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وأضاف البيان أن أستراليا تنوي "مواصلة العمل مع شركائها الدول ذات التفكير المماثل" لمواصلة فرض العقوبات الاقتصادية على روسيا لتشديد العقوبات التي تم فرضها في الأيام الماضية.

وأكد موريسون أنه يحاسب بوتين على حربه "الشنيعة غير المبررة" ضد أوكرانيا، لافتًا إلى أن أستراليا تدعم أحدث الإجراءات المناهضة لروسيا، بما في ذلك فصل بعض البنوك الروسية عن جمعية الاتصالات المالية العالمية بين البنوك “سويفت”.

وأوضح أن أستراليا فرضت عقوبات على أكثر من 350 شخصية في روسيا بمن فيهم النواب والقادة العسكريون، بالإضافة إلى العقوبات المفروضة على 13 شخصية وكيانا في بيلاروس بما في ذلك وزير الدفاع البيلاروسي فيكتور خرينين.

علاوة على ذلك، جدد رئيس الوزراء الأسترالي أن بلاده ستعمل مع حلف الناتو لتوفير معدات عسكرية ضخمة ومساعدات أخرى لأوكرانيا، كما ستساهم بمبلغ 3 ملايين دولار في صندوق حلف الناتو الاستئماني لأوكرانيا لدعم المعدات العسكرية والإمدادات الطبية.

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