عمرها شهر ونصف.. العثور على رضيعة ملقاة داخل بئر قديم بالأردن

في واقعة مؤلمة جديدة هزت مشاعر الأردنيين عثر على طفلة عمرها حوالى شهر ونصف الشهر داخل بئر قديمة في إحدى مناطق لواء الطيبة غرب مدينة إربد.

وتمكن عدد من المتنزهين في محافظة إربد، شمالي الأردن، من إنقاذ طفلة حديثة الولادة جرى إلقاؤها داخل بئر قديمة في المنطقة.

واكتشفت الطفلة أثناء تنزه أحد المواطنين برفقة عائلته في بلدة مندح حيث سمع صوت بكاء وعند توجهه إلى مصدر الصوت للتأكد من طبيعته تبين أن هناك طفلة تركت داخل بئر مياه مهجورة عمقه 5 أمتار.

وعلى الفور، أبلغ المواطن الأردني الجهات الأمنية حيث هرعت فرق الدفاع المدني والأمن العام إلى المكان وتمكنوا من إخراج الطفلة من داخل البئر.

وجرى إسعاف الطفلة ونقلها إلى المستشفى، حيث وصفت حالتها بالجيدة.

ويحاول كثيرون التخلص من أبنائهم الذين تم إنجابهم نتيجة علاقة غير شرعية حيث يعثر عليهم المارة في الشوارع أو أمام المساجد وتقوم الجهات الرسمية الأردنية بإطلاق مسمى «مجهولي النسب» عليهم ويتم رعايتهم في مؤسسات مختصة.