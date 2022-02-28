الجالية المصرية بأوكرانيا: هناك ترتيبات واسعة لنقل الطلاب المصريين إلى أماكن آمنة

قال عاصم أبو الدهب، المتحدث الرسمى ونائب رئيس الجالية المصرية بأوكرانيا، إن العدد كبير للمصريين بأوكرانيا، واليوم كان فك الحظر اليوم والتحرك بحذر شديد.

وأضاف “أبو الذهب”، خلال مكالمة هاتفية ببرنامج صباح البلد، المذاع على فضائية صدى البلد، أننا نحاول أن توصيل المصريين من نقطة وجودهم إلى محطة القطار بأمان.

وأشار المتحدث الرسمى ونائب رئيس الجالية المصرية بأوكرانيا، إلى أن الإنترنت به تشويش بشكل كبير ولكن نحن على تواصل عن طريق المكالمات المباشرة، وهناك ترتيبات واسعة لنقل الطلاب المصريين إلى أماكن آمنة.