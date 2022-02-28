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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

استكمال أعمال المبادرة الرئاسية لاكتشاف وعلاج أمراض سوء التغذية لطلاب المدارس بالمنيا

توقيع الكشف الطبي
توقيع الكشف الطبي على المرضى بالمنيا

أعلنت مديرية الصحة بالمنيا استكمال أعمال المبادرة الرئاسية لاكتشاف وعلاج أمراض سوء التغذية لطلاب المدارس الابتدائية، وذلك تزامنا مع بداية الفصل الدراسي الثاني، لتقديم كافة الفحوصات الطبية والعلاجية لطلاب المدارس، حرصا على سلامتهم وصحتهم.

 

أوضح الدكتور محمد نادى وكيل وزارة الصحة بالمنيا، أنه تزامنا مع بداية الفصل الدراسي الثاني بالتنسيق مع فرع هيئة التأمين الصحي ومديرية التربية والتعليم بالمنيا، تم فحص 29 ألف و189 من طلبة المدارس الابتدائية في الريف، وذلك خلال الأسبوع الماضي في الفترة من 20 فبراير حتى 24 فبراير 2022.

 

أشار الدكتور احمد خليل مدير إدارة الرعاية الأساسية ومنسق المبادرات الرئاسية في محافظة المنيا، إلى أن المبادرة تستهدف إجراء المسح الطبي والكشف عن أمراض السمنة والتقزم والأنيميا لطلاب المدارس الابتدائية، وتهدف إلى الاهتمام بصحة الطلاب من خلال الخدمات المقدمة في الحملة مثل قياس نسبة الهيموجلوبين بالدم للكشف المبكر عن الأنيميا، وقياس الطول والوزن لتحديد مؤشر كتلة الجسم ومستوى السمنة والتقزم.


وأضاف "خليل" أنه تم تجهيز 80 فريقا عن طريق مديرية الصحة وذلك لتنفيذ المبادرة في الريف وتم تدريب الفرق على طرق الفحص ومكافحة العدوى والتخلص الآمن من النفايات مع التوجيه للوصول لجميع الطلاب المستهدفين مع اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية اللازمة وإتباع أساليب مكافحة العدوى.

التنسيق التربية والتعليم تأمين وزارة الصحة التعليم محافظة المنيا هيئة التأمين الصحي

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