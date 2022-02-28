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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

تقارير المستهلك: فورد موستنج الكهربائية أفضل من تسلا 3 بسبب عوامل السلامة

فورد موستنج تتفوق
فورد موستنج تتفوق على تسلا 3 لأول مرة

 

لطالما كانت تقارير دورية consumer reports الخاصة بآراء مُلَّاك السيارات مصدرًا موثوقًا للمعلومات يكشف بشفافية عن رأي العملاء، كما أنه مرجعية بالنسبة لشركات السيارات و بمثابة دليل يكشف احتياجات المشترين وتوجهاتهم، ويعتمد الكثير من المشترين على مراجعاتها للطرز المختلفة وتقاريها قبل الإقدام على شراء سيارة جديدة.

 

على مر السنوات الفائتة كانت تغطية consumer  reports لـ "تسلا" تتسم بالموضوعية والتوازن، كانت مراجعة CR المبكرة للموديل تسلا S بمثابة تأييد مهم يعطي موثوقية وضمانة للشركة الوليدة آنذاك، كما أنها رصدت لاحقًا مشاكل مع الموديل تسلا X. في عام 2018 ، رفضت CR التصنيف العالي لسيارة تسلا  3 بسبب الأداء الضعيف في اختبار الكبح لكن سرعان ما تراجعت عن قرارها عندما أصلحت تسلا مشكلة الفرامل. في عام 2020 ، وصفت دورية CR أن تسلا "الشركة الرائدة الأولى" في سوق السيارات الكهربائية.

فورد موستنج في مواجهة تسلا 3 

الأمر الغريب الذي أثار دهشة كثير من متابعي الدورية المتخصصة هو إعطاء سيارة "فورد  موستنج ماك E" لقب أفضل سيارة كهربائية  متخلية بذلك عن الطراز تسلا 3، الذي حظي بشرف حمل اللقب على مدار العامين الماضيين.

حازت "فورد  موستنج" الكهربائية على الجائزة المرموقة بناءً على مجموع نقاطها، والتي تتضمن رصد نقاط في عدة فئات مختلفة ويتم تجميعها لاحقا، منها درجة اختبار الأداء على الطريق ودرجة الموثوقية المتوقعة ودرجة رضا المالك ودرجة عوامل السلامة والأمان.

 

جاء في تقرير مجلة تقارير المستهلك أن "موستنج ماك إيه"  "أكثر عملية وأسهل في التعايش معها وقيادتها بسهولة" ، وتقول إنها أيضًا "أكثر هدوءًا وتوفر تجربة ركوب أفضل". وكُتب في التقرير "تحتوي كلتا السيارتين على شاشات معلومات وترفيه كبيرة ، ولكن تشغيل Mach-E أسهل بكثير ولا يتطلب خطوات متعددة لتفعيل الميزات الروتينية ، مثل استخدام مزيل الصقيع أو ضبط المرايا ، كما هو الحال مع تسلا 3".

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