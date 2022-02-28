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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

منع مرور طائرة وزير خارجية روسيا إلي جنيف بسبب غلق أوروبا للمجال الجوي

سيرجي لافروف
سيرجي لافروف

ألغى وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف اليوم الاثنين، زيارته إلى مكتب الأمم المتحدة في جنيف لإجراء محادثات حول نزع السلاح، وفقًا لوكالة "ريا نوفوستي" الروسية.

 

وحسب وكالة “رويترز” للأنباء، قال مصدر دبلوماسي إن وزير الخارجية سيرجي لافروف ألغى رحلة إلى جنيف لإجراء محادثات بشأن نزع السلاح، نظرًا لعدم تمكن طائرته من المرور عبر المجال الجوي الذي أغلقه الاتحاد الأوروبي أمام الطيران الروسي في إطار العقوبات المفروضة على موسكو.

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وكان الاتحاد الأوروبي أعلن فرض حظر على الرحلات الجوية التابعة للشركات الروسية، بحيث لا يمكن لهذه الرحلات استخدام المجال الجوي للدول الأعضاء أو مطاراتها.

وذكر مسؤول بالاتحاد الأوروبي أمس الأحد، أن فرض حظر على مستوى الاتحاد للرحلات الجوية الروسية، هو جزء من حزمة جديدة من العقوبات على موسكو بسبب غزو روسيا على أوكرانيا

وأضاف المسؤول أن الغالبية العظمى من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي أغلقت مجالها الجوي أمام الرحلات الروسية.

وقالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، إن الأمم المتحدة لا يمكنها ضمان وصول الوفد الروسي بقيادة وزير الخارجية سيرجي لافروف إلى اجتماع مجلس حقوق الإنسان في جنيف.

وخسب "روسيا اليوم"، أوضحت زاخاروفا في تصريح متلفز: "لا تستطيع الأمم المتحدة ضمان وصول الوفد الروسي إلى جنيف لحضور اجتماع لجنة نزع السلاح ومجلس حقوق الإنسان".

وأضافت: "هذا هو رد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش.. بالنظر إلى أن الدول المجاورة لنا الآن، دول أوروبا، قد أغلقت أجواءها أمام الطائرات الروسية، وبناء عليه، فإن الأجواء مغلقة أيضا أمام الرحلة التي يجب أن يصل بها الوفد الروسي إلى جنيف يوم الثلاثاء".

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