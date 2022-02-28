توك شو.. رفع تكلفة عمرة رمضان لـ75 ألف جنيه والسيسي ينفعل بسبب الهجوم على وزير التعليم

تناولت برامج التوك شو خلال الساعات الماضية عددا من الأخبار الهامة، نرصد أبرزها.

5 قرارات من السعودية ترفع تكلفة العمرة في رمضان لـ75 ألف جنيه|فيديو

تحدثت عادل حنفي، رئيس اتحاد المصريين فى السعودية، عن سبب زيادة تكلفة العمرة هذا العام وبدء سعرها من 35 ألف جنيه.

وقال حتفي “ سبب زيادة تكلفة العمرة هذا العام قلة الأعداد المسموح بها من قبل المملكة العربية السعودية.. وسيكون هناك حجر صحي مؤسسي بأحد الفنادق هناك وإقامة شاملة لمدة ثلاثة أيام على نفقة المعتمر”.

الأرصاد تكشف حالة الطقس وأماكن سقوط الأمطار خلال الأسبوع



أكد الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التحاليل بهيئة الأرصاد الجوية، أن فصل الشتاء لم ينته رسميا بعد وسينتهي 20 مارس، مشيرا إلى أنه خلال شهر مارس وفبراير نشاهد أحيانا استقرارا بالأحوال الجوية وزيادة فى فترات سطوع أشعة الشمس.

وأضاف “شاهين”، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح الورد” المذاع عبر فضائية “ten”، أن هناك ارتفاعا طفيفا فى درجات الحرارة خلال ال72 ساعة القادمة، ثم تعود إلى الانخفاض مرة أخرى إلى 18 و19 درجة مئوية على القاهرة، بعدما كانت تصل إلى 22 درجة بها.



الجيش الأوكراني: القوات الروسية قلصت وتيرة هجومها





عرضت فضائية “إكسترا نيوز”، فى خبر عاجل عن قول الجيش الأوكراني إن القوات الروسية قلصت وتيرة هجومها.

وفي سياق متصل، أفادت وسائل إعلام، اليوم الاثنين، بوصول الوفد الأوكراني إلى بيلاروسيا لإجراء محادثات مع الوفد الروسي.

وزير التعليم خد على دماغه.. السيسي يتحدث بانفعال عن منتقدي تطوير المنظومة

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، رسالة للجميع قائلا: "عشان اعمل شارع بنشيل ألف بيت.. ياريت ننزل المرج والمطرية ونشوف الدنيا".

وأضاف الرئيس السيسي خلال إطلاق المشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية، أنه عندما تدخلت الدولة لعلاج وحل مشكلات التعليم، الدكتور طارق شوقى وزير التربية و التعليم، “خد على دماغه لما مات”.

السيسي منفعلا: التعليم تعبان و300 ألف طالب تقدم لاختبارات وظيفة ونجح 111 فقط





قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن التعليم بمصر "تعبان" موضحًا: "يا ريت الكل يصحي، لأن قضية بناء المواطن صعبة، وقسمًا بالله سنستمر لتقديم الأفضل".



وتحدث الرئيس السيسي، عن سوق العمل على مستوى العالم، وقال إنه تواصل مع وزير الاتصالات لتأهيل الطلاب، وكل طالب يتم توفير له 30 ألف دولار، للعمل فى سوق العمل بالعالم، وهو متواجد مع مصر".

سعر الذهب اليوم الاثنين 28-2-2022..تفاصيل مهمة



استعرض برنامج "8 الصبح" المُذاع على فضائية "dmc"، تقريرًا مُفصلًا عن أسعار الذهب اليوم في مصر، اليوم الاثنين 28-2-2022.



أسعار الذهب في مصر:

سعر جرام الذهب عيار 24 يسجل 947 جنيها للجرام.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر شيوعا 828 جنيها.

سعر جرام الذهب عيار 18 يصل إلى 711 جنيها للجرام.

سعر الجنيه الذهب يسجل 6632 جنيها.

" اللى بـ يفهم أكتر بـ يتعذب أكتر واللى مبيفهمش بيرتاح".. السيسي يوجه رسالة للمصريين





قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إنه يوجه رسالة لـ الدول التى تتحدث عن حقوق الإنسان، وليه المواطنين مش بتاخد حقوقها.

وتابع :" دي بلادنا اللى مسئولين عنها، ولازم نشوف على أرض الواقع، انا مش لاقي أكل مش عارف أعلم .. روحوا المرج والمطرية والخصوص وشوفوا".

وأوضح الرئيس السيسي، أنه مواطن مثل كل المواطنين وأنه عاش عمره كله بمصر، وشاهد كل ما يحدث.

السيسي: الناس تتخانق عشان تغشش ولادها فى الامتحانات وتيجي تقولي ابنى معاه شهادة شغلهولي





قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إنه يريد تعليما جيد، وكل أسرة عليها أن تساعد فى ذلك “مش الناس تتخانق أنها تغشش ولادها فى الامتحانات و تيجي تقولي ابنى معاه شهادة شغلهولي”.

وتابع :" أنا عايش معاكم الحكاية، وقولت ليكم فى بداية الترشح للرئاسة إننا كلنا عايشين مع بعض وفاهمين.

السيسي: فيلم "الإرهاب والكباب" كان المفروض يخلي السلبية هي الخِصم مش البلد|فيديو





أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أنه لولا فضل الله على مصر لكانت البلد ذهبت مع الدول التى تهدمت، معقبا: “بدل ما تجيب فيلم الإرهاب والكباب وتجيب المواطن بيشتكى ونخلى البلد خصم، خلي السلبية هي الخصم.. ده المفروض”.

وأضاف الرئيس السيسي، خلال إطلاق فعالية المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية: “مش عارف أعلم وأعالج وأسكن.. روحوا المرج والمطرية والخصوص خشوا شوفوا أما بمشي في الشوارع بشوف إيه.. هي دي بلدنا".

السيسي: أنا مش بمنع حد يتكلم بس لازم تبقى عارف قضية البلد





قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إنه فى أثناء زيارته لـ بلجيكا، تقابل مع عدد كبير من المسئولين، وأن أول ملف تحدث عنه كان حقوق الإنسان.

الرئيس السيسي: لو مش قادر أعدل البلد دي هفتح الباب واديكوا التحية وأمشي





قال الرئيس عبد الفتاح السيسي: “رسالتي لكل الناس هي أن القضية الخاصة بمصر قضية مشتركة وليست قضية سلطة.. هناك دولة مع بعضها .. انا زيكم ومعاكم ومنكم ولو مش قادر هفتح الباب واديكوا التحية وامشي.. دي امانة فى رقبتنا قدام ربنا مستقبل الناس والأطفال.. القضية كبيرة أوى”.



أنا عملت كده مع بنتي.. الرئيس السيسى ينصح الفتيات المقبلات على الزواج





قال الرئيس عبد الفتاح السيسي،:"أنا بقول للمواطنين اللى بيقولوا ولادنا مش بتشتغل ليه، أشغله إيه؟، لما أنت بتسعى تدخل ابنك أى كلية والسلام؟.