" اللى بـ يفهم أكتر بـ يتعذب أكتر واللى مبيفهمش بيرتاح".. السيسي يوجه رسالة للمصريين

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إنه يوجه رسالة لـ الدول التى تتحدث عن حقوق الإنسان، وليه المواطنين مش بتاخد حقوقها.

وتابع :" دي بلادنا اللى مسئولين عنها، ولازم نشوف على أرض الواقع، انا مش لاقي أكل مش عارف أعلم .. روحوا المرج والمطرية والخصوص وشوفوا".

وأوضح الرئيس السيسي، أنه مواطن مثل كل المواطنين وأنه عاش عمره كله بمصر، وشاهد كل ما يحدث.

وأكد السيسي، أن هناك البعض يقوم بـتزويج ابنته فى سن صغير، وذلك تحث شعار: "مش قادر والظروف صعبة.. والله انا ما آكل وأكلها هي" " حرام اللى بحصل.. المسئولية مجتمعية، و الكل لازم يكون عارف باللى بيحصل".



وكشف أنه على كل أسرة أن تعى نجلتها فى بداية الزواج، قائلا :" فى حد قال لـ بنته بلاش حمل فى أول عام، أو أتنين وذلك بسبب الدخول فى حياة جديدة".

وأنهى الرئيس كلامه قائلا :" اللى بـ يفهم أكتر بـ يتعذب أكتر واللى مبيفهمش بيرتاح".