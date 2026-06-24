البيع أونلاين.. فيديو يكشف مصنع منتجات مغشوشة داخل شقة سكنية

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية مقطع فيديو يوثق لحظة ضبط شقة سكنية في منطقة الطالبية، تُستخدم كمصنع غير مرخص لإنتاج مستحضرات تجميل ومنتجات غذائية مغشوشة، في واقعة أثارت حالة من الجدل بين المتابعين.

وأظهر الفيديو كميات كبيرة من المواد الخام والعبوات الفارغة والأدوات المستخدمة في التصنيع داخل شقة تقع بالطابق الثامن بأحد العقارات السكنية، حيث أن المكان كان يُنتج برفانات وكريمات وعسل نحل بالمكسرات بطرق لا تتوافق مع الاشتراطات الصحية والمواصفات القياسية.

وبحسب ما تم تداوله، فإن المنتجات المضبوطة كانت تُعبأ داخل الشقة وتُطرح للبيع عبر الإنترنت، رغم الادعاءات بأنها غير صالحة للاستهلاك الآدمي أو الاستخدام، وهو ما أثار مخاوف المتابعين بشأن سلامة المنتجات المتداولة عبر منصات البيع الإلكتروني.

ولاقى الفيديو انتشارًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث طالب عدد من المستخدمين بتكثيف حملات الرقابة على المصانع غير المرخصة ومنافذ البيع الإلكتروني، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المتورطين، حفاظًا على صحة المواطنين.