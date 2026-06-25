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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

الأوقاف تعقد 625 ندوة علمية بالمديريات الحدودية ضمن مبادرة صحح مفاهيمك

يوم عاشوراء
يوم عاشوراء
عبد الرحمن محمد

تعقد وزارة الأوقاف عدد ٦٢٥ ندوة علمية بالمديريات الحدودية تحت عنوان: "يوم عاشوراء يحمل معاني النجاة والثقة في نصر الله"، وذلك يوم الاثنين الموافق ٢٩ من يونيو ٢٠٢٦م، عقب صلاة العشاء، بمديريات أوقاف البحر الأحمر، وجنوب سيناء، والوادي الجديد، ومطروح، وشمال سيناء، والسويس.

ويأتي ذلك ضمن برنامج الندوات العلمية، وفي إطار مبادرة "صحح مفاهيمك"، وجهود وزارة الأوقاف الدعوية والعلمية والتثقيفية، وتنفيذًا لاستراتيجيتها القائمة على أربعة محاور رئيسة، تشمل: مواجهة الإرهاب والتطرف ومحاربة جميع صور التطرف الفكري، ومواجهة التطرف اللاديني المتمثل في تراجع القيم والأخلاق، واستعادة وبناء الشخصية المصرية الوطنية من منطلق ديني، والإسهام في صناعة الحضارة من خلال نشر الوعي وتعظيم قيمة العلم والمعرفة والإبداع.

الأوقاف تعقد لقاء الجمعة للأطفال

تعقد وزارة الأوقاف برنامج "لقاء الجمعة للأطفال" ضمن مبادرة "صحح مفاهيمك" تحت عنوان: "المؤمن الحق ينشر التفاؤل بين الناس"، وذلك يوم الجمعة الأولى من كل شهر بالمساجد الكبرى على مستوى المديريات، في عدد (٢٧) مسجدًا، على أن يُعقد اللقاء القادم يوم الجمعة الموافق ٣ من يوليو ٢٠٢٦م.

ويأتي ذلك في إطار حرص وزارة الأوقاف على بناء وعي الطفل بناءً صحيحًا، وغرس القيم الدينية والأخلاقية والوطنية في نفوس النشء، بما يسهم في إعداد جيل واعٍ ومستنير قادر على التمييز بين المفاهيم الصحيحة والأفكار المغلوطة.

ويأتي هذا البرنامج ضمن جهود وزارة الأوقاف الدعوية والتثقيفية الموجهة للأطفال، وسعيها إلى تنمية وعيهم الديني والوطني، وتحصينهم فكريًّا وسلوكيًّا، من خلال برامج تربوية وتوعوية متخصصة تراعي احتياجاتهم العمرية وتسهم في بناء شخصياتهم على أسس سليمة.

الأوقاف ٦٢٥ ندوة علمية مبادرة صحح مفاهيمك يوم عاشوراء

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