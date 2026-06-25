الأوقاف تمد جسور التكافل.. 13 طنًّا من لحوم صكوك الأضاحي تصل للأسر الأولى بالرعاية

تواصل وزارة الأوقاف، تنفيذًا لتوجيهات الدكتور أسامة الأزهري - وزير الأوقاف، بتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية وتعزيز أوجه التكافل المجتمعي، توزيع لحوم مشروع صكوك الأضاحي على الأسر الأولى بالرعاية بمختلف محافظات الجمهورية، حيث شهدت محافظات أسيوط والمنيا وبني سويف والوادي الجديد تسلُّم دفعات جديدة من لحوم مشروع صكوك الأضاحي للعام الهجري 1447هـ، لصالح الأسر الأولى بالرعاية، بإجمالي (13) طنًّا من اللحوم البلدي.

ففي محافظة أسيوط، شهدت الأستاذة هنا محمد - مدير عام التضامن الاجتماعي بالمحافظة، والأستاذ حسام ممثل المحافظة، مراسم تسلُّم (4) أطنان من اللحوم البلدي المخصصة للأسر الأولى بالرعاية، بحضور فضيلة الشيخ ناصر محمد السيد العزايزي - نائباً عن مديرية أوقاف أسيوط، وذلك في إطار التعاون المشترك بين وزارة الأوقاف والأجهزة التنفيذية بالمحافظة؛ لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه.

وفي محافظة المنيا، جرى تسلُّم (4) أطنان من لحوم مشروع صكوك الأضاحي، بحضور الدكتور عمر خليفة محمد جمعة - مدير مديرية أوقاف المنيا، والدكتور ثروت الأزهري - مدير إدارة السياحة نائبًا عن محافظ المنيا، والأستاذ علي أبو النصر - مسئول التضامن الاجتماعي، حيث أكد الحضور أهمية المشروع في دعم الأسر الأولى بالرعاية وتعزيز قيم التكافل المجتمعي.

وفي محافظة بني سويف، شهد كامل علي غطاس - السكرتير العام لمحافظة بني سويف، مراسم تسلُّم (3) أطنان من لحوم مشروع صكوك الأضاحي، بحضور الأستاذ عادل زكي مشهور - مسئول المتابعة بمديرية الأوقاف، والدكتورة هبة الجبالي - وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، حيث أشاد الحضور بالدور المجتمعي الذي تقوم به وزارة الأوقاف في دعم الفئات الأكثر احتياجًا وتخفيف الأعباء المعيشية عنها.

وفي محافظة الوادي الجديد، جرى تسلُّم (2) طن من لحوم مشروع صكوك الأضاحي للعام الهجري 1447هـ، بحضور فضيلة الشيخ محمود محمد إبراهيم - نائباً عن مديرية الأوقاف، والأستاذ يوسف عبدالله - نائباً عن مديرية التضامن الاجتماعي، تمهيدًا لتوزيعها على الأسر الأولى بالرعاية بمختلف أنحاء المحافظة، بما يسهم في تحقيق الحماية الاجتماعية للفئات المستحقة.

ويُعد مشروع صكوك الأضاحي أحد أبرز المشروعات المجتمعية التي تنفذها وزارة الأوقاف، حيث يواصل تحقيق أهدافه في إيصال الدعم الغذائي إلى الأسر الأولى بالرعاية على مستوى الجمهورية، في إطار رؤية الوزارة لتعزيز الحماية الاجتماعية وترسيخ قيم التكافل بين أفراد المجتمع.