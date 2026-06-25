قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ختام الأسبوع الثالث من امتحانات الثانوية الأزهرية.. والشيخ أيمن عبد الغني: واصلوا جهدكم
الرئيس السيسي يهنئ أبناء وزارة الخارجية بمناسبة مرور مائتي عام على بداية الدبلوماسية المصرية
بيان رسمي من الاتحاد الإيراني بشان إقامة احتفالية مخالفة
بشرى لأصحاب المخابز.. وزير التموين: مراجعة تكاليف التشغيل بما يراعي المتغيرات الاقتصادية
الرئيس السيسي يهنئ أبناء وزارة الخارجية بمناسبة مرور مائتي عام على بداية الدبلوماسية المصرية
وزير التعليم : الوزارة منفتحة على الشراكات الدولية القائمة على تبادل الخبرات
المالية: 4.7% فائض أولي متوقع خلال العام المالي الجاري و6% من الناتج المحلي
التموين تكشف تفاصيل منظومة الخبز الجديدة
خطة زراعية بريطانية تشجع تقليص إنتاج اللحوم وزراعة البقول لمواجهة تغير المناخ
إيطاليا: لا مواطنين بين ضحايا زلزالي فنزويلا حتى الآن.. والسفارة في كاراكاس تعرضت لأضرار
3 لاءات مثيرة من حسام حسن للاعبي المنتخب بـ كأس العالم 2026
وزيرة التنمية المحلية تدشن أول ماكينات ذكية لاسترداد العبوات البلاستيكية والمعدنية بالعاصمة الإدارية | صور
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

الرقابة المالية تعدّل ضوابط فروع شركات التمويل غير المصرفي

الدكتور إسلام عزام
الدكتور إسلام عزام
أ ش أ

أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور إسلام عزام، قرارًا بتعديل بعض ضوابط قيد ونقل وغلق فروع شركات التمويل غير المصرفي، في إطار جهود تطوير البيئة التنظيمية الداعمة لنمو القطاع وحوكمته، وتيسير إجراءات التوسع أمام الشركات الملتزمة بوصولها إلى مختلف المحافظات والمناطق الجغرافية بما يعزز مستهدفات الدولة للشمول المالي، مع الحفاظ على كفاءة الرقابة وإدارة المخاطر.

وذكرت الهيئة في بيان لها اليوم أن القرار رقم (100) لسنة 2026 ونُشر في "الوقائع المصرية" يعدّل بعض أحكام القرار رقم (44) لسنة 2026 المنظم لقيد ونقل وتعديل وغلق فروع الشركات العاملة في مجال أنشطة التمويل غير المصرفي، الذي منح الشركات مهلة ستة أشهر تنتهي في 25 أغسطس المقبل، لتوفيق أوضاعها.

من جانبه قال الدكتور إسلام عزام رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن هذا التعديل يأتي في إطار حرص الهيئة على تحقيق التوازن بين دعم الأنشطة المالية غير المصرفية من جهة وتعزيز الرقابة وحماية حقوق المتعاملين من جهة أخرى، مما ينعكس بالإيجاب على ازدهار السوق وجودة الخدمات.

وأضاف يشترط التعديل على الشركات التي صدرت ضدها أحكام قضائية أو طلبات تحريك دعاوى جنائية أو تدابير إدارية وترغب في قيد فروع لها، أن يكون قد تم تنفيذ الحكم أو التصالح بشأن تلك المخالفات أو إزالة أسباب التدابير ومُضي ثلاثة أشهر على ذلك.

ونوه عزام بأنه إذا كان سبب التدبير غير قابل للإزالة فيُشترط مرور مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات، وفقًا لما تقدره الهيئة بحسب جسامة المخالفة.

وأضاف يُشترط لقيد فروع شركات التمويل غير المصرفي أيضًا التزام الشركة بتقديم التقارير الرقابية للهيئة والقوائم المالية السنوية والدورية في مواعيدها، واستيفاء ملاحظات الفحص والامتثال.

وعلى جانب آخر وفيما يخص الهيكل التنظيمي الإشرافي على شبكة فروع التمويل داخل الشركات، يسمح التعديل الجديد للشركات بتكليف مسئول المخاطر ومسئول الائتمان بالإشراف على أربع مناطق إقليمية بحد أقصى، مع الإبقاء على الالتزامات الإشرافية والفنية ذاتها، بحيث تشكّل كل منطقة إقليمية من خمسة فروع تمويل مع مراعاة مخاطر التركز المختلفة داخل محفظة المنطقة الواحدة ومستوى الخطر المقبول لكل منطقة منسوبًا لإجمالي حجم محفظة التمويل بالشركة.

يُذكر أن قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (44) لسنة 2026 قد وضع إطاراً تنظيمياً متكاملاً لجميع أنواع فروع شركات التمويل غير المصرفي، بما في ذلك فروع التسويق التي يقتصر دورها على الترويج للمنتجات وتجميع المستندات دون منح تمويل أو تحصيل أقساط، والفروع المتنقلة التي تعمل من خلال وحدات قابلة للحركة للوصول إلى مناطق جديدة، والفروع الموسمية المرتبطة بمواسم أو فعاليات محددة.

وألزم القرار الشركات بوضع هيكل تنظيمي متكامل لإدارة شبكة الفروع يراعي التوزيع الجغرافي المعتمد، مع تحديد آليات اتخاذ القرار الائتماني بصورة واضحة، سواء من خلال لجان مركزية بالمركز الرئيسي أو لجان إقليمية أو لجان بالفروع، أو من خلال توزيع الصلاحيات وفقاً لشرائح التمويل والمنتجات ومستويات المخاطر المقبولة، كما حدد المستندات والإجراءات المطلوبة لقيد الفروع، وشروط قبولها، ومقابل خدمات الفحص والدراسة، والتدابير الإدارية ضد المخالفين.

مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية الدكتور إسلام عزام شركات التمويل غير المصرفي المحافظات الوقائع المصرية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الذهب

عقب الهبوط السريع.. سعر أعلى جرام ذهب اليوم الخميس

وزير التربية والتعليم

55 سؤال بـ80 درجة|مواصفات امتحان عربي الثانوية العامة 2026 المقرر آداؤه الأحد

أسعار الدواجن

البيضا بأقل من 60 جنيها بالمزرعة| انخفاض كبير فى أسعار الدواجن والبانيه اليوم

في يوم عاشوراء

عمل واحد في يوم عاشوراء يقيك الفقر وضيق الرزق لعام كامل.. فهل تعرفه؟

عداد الكهرباء

لا تفرح بالكهرباء المجانية.. احذر تعطل العداد

سعر البنزين اليوم

92 بكام؟.. أسعار البنزين والسولار اليوم في مصر

تسونامي

تحذيرات أمريكية من تسونامي عقب زلزال قوي ضرب فنزويلا

عاشور

أمير هشام يكشف موقف إمام عاشور ومصطفى شوبير بالأهلي.. وحقيقة العروض الخارجية

ترشيحاتنا

النجمة جيهان الشماشرجي

بعد براءتها.. القصة الكاملة لأزمة اتهام جيهان الشماشرجي بالسرقة بالإكراه

الفنانة نجوى كرم

نجوى كرم تعود للاستوديو وتحضّر لمفاجآت غنائية جديدة.. والجمهور يترقب أعمالها المقبلة

محمد مرزبان

بكلمات مؤثرة.. ابنة الفنان محمد مرزبان تحيي ذكرى رحيله بعد أسبوع من وفاته

بالصور

هل يسبب التوتر الإصابة بالبهاق؟.. العلاقة بين الضغوط النفسية وظهور المرض ونصائح للسيطرة عليه

البهاق
البهاق
البهاق

بعد إصابة أحمد حسام ميدو.. مشاهير ورياضيون تعرضوا لجلطات دماغية

الجلطة الدماغية
الجلطة الدماغية
الجلطة الدماغية

تموين الشرقية يضبط 70 طن سلع ومواد غذائية غير مطابقة للاشتراطات التموينية | صور

جانب من المضبوطات
جانب من المضبوطات
جانب من المضبوطات

أحمر جريء.. بسمة بوسيل تستعرض رشاقتها

بسمة بوسيل
بسمة بوسيل
بسمة بوسيل

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: القناع

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: صراخ لجان الثانوية العامة.. حين يصبح منع الغش جريمة

د. أمل منصور

د. أمل منصور يكتب: أجمل ما يمنحه الحب لا علاقة له بالحب

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: تكنولوجيا الحفر تؤمن طاقة مصر

المزيد