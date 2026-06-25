ربنا يستر على الفراعنة وأسود الأطلس.. أحمد جلال يسخر من نتائج المنتخبات العربية ويترقب مشوار مصر والمغرب

علق الناقد الرياضي أحمد جلال بسخرية على نتائج عدد من المنتخبات العربية في كأس العالم، متسائلًا عن هوية المنافس المحتمل لمنتخب قطر بعد خروجه من دور المجموعات.

وكتب أحمد جلال عبر حسابه على موقع «فيس بوك»: «منتخب قطر هيلعب مين؟.. منتخب قطر إيه؟.. ده خرج من المجموعات».

وأضاف في منشوره الساخر: «العنابي خرج؟.. أيوه خرج.. عشان ما ودع نسور قرطاج؟.. نسور قرطاج خرجت؟.. عارف إمتى؟.. بعد ما الشامي حصلوهم بيومين».

وتابع: «الشامي؟.. الأردن ودعت؟.. ما كان أسبوع أسود.. الأردن خرجت وبعدها العراق اتغلبت من النرويج بالأربعة، وقبلها بليلة الجزائر اتغلبت بالثلاثة من الأرجنتين، وكمان محاربو الصحراء انهزموا؟.. أيوه والأخضر السعودي اتغلب بالأربعة من الإكوادور».

واختتم أحمد جلال منشوره بالدعاء لمواصلة المنتخبات العربية المتبقية مشوارها في البطولة، قائلًا: «كفاية كفاية.. ربنا يستر على الفراعنة وأسود الأطلس»، في إشارة إلى منتخبي مصر والمغرب، وسط ترقب الجماهير لمواجهاتهما المقبلة في المونديال



