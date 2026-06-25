واقعة قديمة .. القبض على شخص ادّعى قتل ضابط شرطة لـ«كلب مسعور» بالقاهرة

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور مدعوم بمقطعى فيديو تم تداولهما بمواقع التواصل الاجتماعى تضمنا الزعم بقيام ضابط شرطة بقتل كلب مسعور، وتعدى كلب على أحد الأشخاص بالقاهرة.





بالفحص تبين أن مقطعى الفيديو المشار إليهما قديمين الأول يتمثل فى ورود بلاغ لشرطة النجدة بتاريخ 22/2/2023 بتهجم كلب ضال على المارة بمنطقة الشرابية بالقاهرة، حيث إنتقل الضابط الظاهر بالمقطع والقوة المرافقة وتم السيطرة على الكلب وتسليمه للجهات البيطرية المختصة وإتخاذ الإجراءات القانونية، والثانى لم يرد بشأنه بلاغ، وبإستدعاء الشخص الظاهر بالمقطع أفاد بأن الواقعة حدثت عام 2022 حيث عقره أحد الكلاب الضالة حال سيره بدائرة قسم شرطة الحدائق بالقاهرة، ولم يقم بالإبلاغ وإكتفى بتلقى العلاج اللازم وتم السيطرة على الكلب بمعرفة الأهالى.



أمكن تحديد وضبط القائم على النشر (مقيم بدائرة قسم شرطة أول المنتزه بالإسكندرية) ، وبمواجهته أقر بعلمه بكون الواقعتين قديمتين وتحصله عليهما من مواقع التواصل الإجتماعى ونشرهما بصفحته بهدف زيادة نسب المشاهدات وتحقيق أرباح مالية.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.









