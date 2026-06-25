قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ختام الأسبوع الثالث من امتحانات الثانوية الأزهرية.. والشيخ أيمن عبد الغني: واصلوا جهدكم
الرئيس السيسي يهنئ أبناء وزارة الخارجية بمناسبة مرور مائتي عام على بداية الدبلوماسية المصرية
بيان رسمي من الاتحاد الإيراني بشان إقامة احتفالية مخالفة
بشرى لأصحاب المخابز.. وزير التموين: مراجعة تكاليف التشغيل بما يراعي المتغيرات الاقتصادية
الرئيس السيسي يهنئ أبناء وزارة الخارجية بمناسبة مرور مائتي عام على بداية الدبلوماسية المصرية
وزير التعليم : الوزارة منفتحة على الشراكات الدولية القائمة على تبادل الخبرات
المالية: 4.7% فائض أولي متوقع خلال العام المالي الجاري و6% من الناتج المحلي
التموين تكشف تفاصيل منظومة الخبز الجديدة
خطة زراعية بريطانية تشجع تقليص إنتاج اللحوم وزراعة البقول لمواجهة تغير المناخ
إيطاليا: لا مواطنين بين ضحايا زلزالي فنزويلا حتى الآن.. والسفارة في كاراكاس تعرضت لأضرار
3 لاءات مثيرة من حسام حسن للاعبي المنتخب بـ كأس العالم 2026
وزيرة التنمية المحلية تدشن أول ماكينات ذكية لاسترداد العبوات البلاستيكية والمعدنية بالعاصمة الإدارية | صور
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

واقعة قديمة .. القبض على شخص ادّعى قتل ضابط شرطة لـ«كلب مسعور» بالقاهرة

المتهم
المتهم
مصطفى الرماح

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور مدعوم بمقطعى فيديو تم تداولهما بمواقع التواصل الاجتماعى تضمنا الزعم بقيام ضابط شرطة بقتل كلب مسعور، وتعدى كلب على أحد الأشخاص بالقاهرة.
 


 بالفحص تبين أن مقطعى الفيديو المشار إليهما قديمين الأول يتمثل فى ورود بلاغ لشرطة النجدة بتاريخ 22/2/2023 بتهجم كلب ضال على المارة بمنطقة الشرابية بالقاهرة، حيث إنتقل الضابط الظاهر بالمقطع والقوة المرافقة وتم السيطرة على الكلب وتسليمه للجهات البيطرية المختصة وإتخاذ الإجراءات القانونية، والثانى لم يرد بشأنه بلاغ، وبإستدعاء الشخص الظاهر بالمقطع أفاد بأن الواقعة حدثت عام 2022 حيث عقره أحد الكلاب الضالة حال سيره بدائرة قسم شرطة الحدائق بالقاهرة، ولم يقم بالإبلاغ وإكتفى بتلقى العلاج اللازم وتم السيطرة على الكلب بمعرفة الأهالى.
 

أمكن تحديد وضبط القائم على النشر (مقيم بدائرة قسم شرطة أول المنتزه بالإسكندرية) ، وبمواجهته أقر بعلمه بكون الواقعتين قديمتين وتحصله عليهما من مواقع التواصل الإجتماعى ونشرهما بصفحته بهدف زيادة نسب المشاهدات وتحقيق أرباح مالية.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.


 



 

الأجهزة الأمنية ضابط شرطة كلب مسعور

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الذهب

عقب الهبوط السريع.. سعر أعلى جرام ذهب اليوم الخميس

وزير التربية والتعليم

55 سؤال بـ80 درجة|مواصفات امتحان عربي الثانوية العامة 2026 المقرر آداؤه الأحد

أسعار الدواجن

البيضا بأقل من 60 جنيها بالمزرعة| انخفاض كبير فى أسعار الدواجن والبانيه اليوم

في يوم عاشوراء

عمل واحد في يوم عاشوراء يقيك الفقر وضيق الرزق لعام كامل.. فهل تعرفه؟

عداد الكهرباء

لا تفرح بالكهرباء المجانية.. احذر تعطل العداد

سعر البنزين اليوم

92 بكام؟.. أسعار البنزين والسولار اليوم في مصر

تسونامي

تحذيرات أمريكية من تسونامي عقب زلزال قوي ضرب فنزويلا

عاشور

أمير هشام يكشف موقف إمام عاشور ومصطفى شوبير بالأهلي.. وحقيقة العروض الخارجية

ترشيحاتنا

أرشيفية

الصحة: أكثر من 2.1 مليون مواطن استفادوا من مبادرة الرعاية الصحية لكبار السن

أرشيفية

محافظ الجيزة: رفع كفاءة المسطحات الخضراء حول الأهرامات لإبراز الهوية الحضارية

أرشيفية

لا تتلاعبوا بأحلام الشباب.. عبد الناصر زيدان يطالب بالرقابة على ملتقيات التوظيف

بالصور

هل يسبب التوتر الإصابة بالبهاق؟.. العلاقة بين الضغوط النفسية وظهور المرض ونصائح للسيطرة عليه

البهاق
البهاق
البهاق

بعد إصابة أحمد حسام ميدو.. مشاهير ورياضيون تعرضوا لجلطات دماغية

الجلطة الدماغية
الجلطة الدماغية
الجلطة الدماغية

تموين الشرقية يضبط 70 طن سلع ومواد غذائية غير مطابقة للاشتراطات التموينية | صور

جانب من المضبوطات
جانب من المضبوطات
جانب من المضبوطات

أحمر جريء.. بسمة بوسيل تستعرض رشاقتها

بسمة بوسيل
بسمة بوسيل
بسمة بوسيل

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: القناع

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: صراخ لجان الثانوية العامة.. حين يصبح منع الغش جريمة

د. أمل منصور

د. أمل منصور يكتب: أجمل ما يمنحه الحب لا علاقة له بالحب

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: تكنولوجيا الحفر تؤمن طاقة مصر

المزيد