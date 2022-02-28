أمين عام الناتو ورئيس وزراء بريطانيا يزوران إستونيا وبولندا لبحث الهجوم الروسي

يزور الأمين العام لحلف الناتو، ينس ستولتنبرغ، إستونيا غدًا الثلاثاء، في أعقاب العملية العسكرية الروسية الشاملة في أوكرانيا، كما سينضم إليه رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون؛ لبحث تداعيات العملية.

وذكرت صحيفة "إيه أر أر" الإستونية، اليوم الإثنين، أنه من المقرر أن يزور ستولتنبرغ قاعدة تابا العسكرية، وسترافقه رئيسة الوزراء الإستونية كاجا كلاس.

ومن المقرر أن يزور كل من الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ورئيس الوزراء البريطاني بولندا أيضًا، حيث سيرافقهما الرئيس البولندي أندريه دودا، في زيارة للقاعدة الجوية العسكرية في ساسك.

ورحب ستولتنبرغ بالمساعدات التي ترسلها الدول الأعضاء في الناتو، مثل إستونيا إلى أوكرانيا.

وكانت إستونيا ذكرت يوم الجمعة الماضي أنها سترسل أسلحة وإمدادات إضافية، بالإضافة إلى تلك التي أُعطِيَت بالفعل لأوكرانيا، بما في ذلك صواريخ جافلين المضادة للدبابات.