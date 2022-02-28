برلماني: السيسي لديه قدرة كبيرة على عرض القضايا المهمة وحلها

أشاد الدكتور حسام المندوه عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، بتصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي عن مشاكل التعليم، مؤكدا أن لديه صراحة وجراءة في التعامل مع المشكلات.



وأضاف حسام المندوه، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، مقدمة برنامج صالة التحرير، المذاع عبر شاشة صدى البلد، مساء اليوم الأحد، أن التعليم قضية أمن قومي حقيقية، لافتا إلى أن الرئيس السيسي لديه قدرة كبيرة على عرض القضايا المهمة وانتقادها لحلها.



وتابع الدكتور حسام المندوه عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، أن مصر تأخرت في خوض طريق تطوير التعليم، لافتا إلى أن الدولة ستخوض حربا كبيرة في هذا الطريق.

وأكمل الدكتور حسام المندوه عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، أن أولياء الأمور يخافون من تطوير التعلم لأنه أمر جديد عليهم، مستدركا أن تأخرنا في تطوير التعليم باعتباره قضية أمن قومي.



