الطن زاد 100دولار.. المصيلحي: 22 مليار جنيه فاتورة استيراد القمح من الخارج

قال علي المصيلحي وزير التموين، إن هناك رؤية للحفاظ على الاحتياطيات الاستراتيجية من السلع الاستراتيجية، مضيفا:" فاتورة القمح المحلي تقدر بـ 18 مليار جنيه وفاتورة استيراد القمح من الخارج حوالي 22 مليار جنيه".

وأضاف علي المصيلحي في حواره مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" دعم الخبز العام الحالي 51 مليار جنيه ".

وتابع علي المصيلحي :" العام الماضي حتى يونيو 2021 كان متوسط أسعار القمح المستورد من الخارج 250 دولار للطن، واليوم أصبح سعر الطن 334 دولار للطن، وسعر طن القمح زاد 100 دولار ".

وأكمل علي المصيلحي :"يتم إحداث توازن بين السعر المحلي والسعر المستورد من القمح، كي لا يكون هناك ركود في المنتج المحلي من القمح ".



