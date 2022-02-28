خليفة كارتيرون .. المدرب الجديد سيشاهد مباراة الجونة والزمالك من المدرجات

كشف أحمد حسام ميدو عن خطة مجلس الزمالك في التعاقد مع مدير فني جديد خلفا لباتريس كارتيرون الذي رحل رسميا اليوم عن القلعة البيضاء.

قال ميدو في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "المشرف العام على كرة القدم فتح خط المفاوضات مع اثنين أو ثلاثة مدربين وكلهم مدربين مميزين، ويتواصل معهم عن طريق زووم ويتحدث معهم لاختيار الأفضل".

أضاف: "الزمالك سند نفسه بوجود مدرب بدرجة مدير فني وهو أسامة نبيه الذي يمتلك خبرات مميزة، وقادر على التواجد في مهمة المدير الفني المؤقت، ومرحلته لن تطول".

وختم حديثه قائلا: "المدير الفني الذي سيتم اختياره خلفا لكارتيرون سيشاهد مباراة الجونة مع الزمالك من المدرجات ولن يتواجد في مباراة فيوتشر، وسيقود الفريق فنيا في مباراة الوداد المغربي في دوري أبطال أفريقيا وهذا تخطيط مجلس الزمالك".