علاء عبد العال: توليت إيسترن كومباني فى ظروف صعبة.. وأملك لاعبين مميزين

قال علاء عبد العال المدير الفني لفريق إيسترن كومباني، إنه تولى مهمة الفريق في ظروف صعبة بمسابقة الدوري المصري الممتاز.

واضاف علاء عبد العال فى تصريحات عبر برنامج أوضة اللبس مع شادي محمد المذاع على قناة النهار:" توليت فريق إيسترن كومباني الفترة الحالية فى ظروف صعبة ولكن أنا أقوم بعمل مع اللاعبين بإخلاص ودعم كبير من الجميع من أجل التغلب على كافة الظروف ".

وأوضح :" الفوز على سيراميكا كليوباترا ناتج عن العمل الجماعي داخل الفريق والنتائج الإيجابية الفترة الماضية مع الفريق تجعلنا نثق فى أنفسنا".

وتابع:" أملك لاعبين مميزين وأعمارهم صغيرة ولكن لاعبين لديهم إمكانيات.

وكان فريق إيسترن كومباني حقق الفوز على سيراميكا كليوباترا ضمن مباريات الجولة من مسابقة الدوري المصري الممتاز بهدف دون رد من ركلة جزاء.