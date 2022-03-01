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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

رسالة رعب على القنوات الروسية بعد اختراقها على يد هاكرز مجهولين

اختراق القنوات الروسية
اختراق القنوات الروسية

تعرضت خدمة الأخبار الروسية تاس والعديد من الشركات الإعلامية الأخرى المملوكة للدولة للاختراق من قبل مجموعة من "الهاكرز" المجهولين.

 

في أحدث تحرك لهم ضد «فلاديمير بوتين» عطلت مجموعات الهاكرز الخدمات الإخبارية الروسية واستبدلت مواقعها الإلكترونية برسائل مناهضة للحرب.

 

كما تعرضت شبكات الإعلام الروسية Kommersant و Izvestia وFontaka وRBC لهجوم من قبل هاكر مجهول لم يتم الكشف عن هويته حتى الآن.

 

ويعد الهجوم السيبراني هو أحدث هجوم إلكتروني رفيع المستوى تم إجراؤه كجزء من الحرب ضد الغزو الروسي لأوكرانيا.

 

من بين الرسائل المعروضة على المواقع التي تم اختراقها الرقم "5300"، وهو عدد القوات الروسية التي تدعي أوكرانيا قتلها.

 

ويشير البيان المجهول أيضًا إلى أن بوتين بدأ الغزو "لدخول كتب التاريخ"، ووجهت الرسالة نداءً إلى الشعب الروسي: "نحثكم على وقف هذا الجنون، ولا ترسلوا أبناءكم وأزواجكم إلى موت محقق".

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