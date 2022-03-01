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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

نرمين الفقي رفقة نجوم مسلسل أبو العروسة من الكواليس.. شاهد

صدى البلد

شاركت الفنانة نرمين الفقي صورة من كواليس تصوير مسلسلها “أبو العروسة3” عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

 

وظهرت نرمين الفقي بصحبة نجوم المسلسل، رفقة الفنانة سوسن بدر والفنان سيد رجب.

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وكانت قد نشرت الفنانة نرمين الفقي صورًا من كواليس تصوير مسلسل "شارع 9"، وظهر في الصورة رفقة نرمين الفقي، الفنان محمود عبد المغني، وعلقت: "من كواليس شارع 9".


مسلسل "شارع 9"، ينتمي لدراما الـ 45 حلقة، وتأليف حسين مصطفى محرم، وإخراج محمد عبد الخالق.


العمل من بطولة رانيا يوسف، محمود عبد المغني، نرمين الفقي ، ماجد الشريف، هدى الأتربي، منة عرفة، أحمد سلامة، صبا الرافعي، ياسر علي ماهر، أحمد جمال سعيد، حسام فارس، عبير منير، أحمد الدمرداش، إيمي إسلام.

الفنانة سوسن بدر الفنانة نرمين الفقى نرمين الفقي سوسن بدر رانيا يوسف دنيا عبد العزيز Instagram

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