استشهاد وإصابة فلسطينيين برصاص الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية

أعلنت الصحة الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، استشهاد فلسطيني برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي، في مخيم جنين للاجئين بالضفة الغربية المحتلة.

وقالت الصحة الفلسطينية: "استشهد مواطن وأصيب آخر بجروح خطيرة، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في مخيم جنين".

وبحسب وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" قالت الوزارة: "قوات الاحتلال أطلقت النار على الأسير المحرر عبد الله الحصري من مخيم جنين ما أدى إلى استشهاده، فيما أصيب مواطن آخر بجروح حرجة بالرصاص الحي في رأسه، وتم إدخاله لغرفة العمليات في أحد مستشفيات المدينة".

والأسبوع الماضي استشهد فتى فلسطيني عمره 14 عاماً برصاص القوات الإسرائيلية، التي قالت إن عناصرها أطلقوا النار عليه بعد أن رصدوه يرمي زجاجة حارقة قرب مدينة بيت لحم.