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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

رئيس الشيشان يعلن مقتل جنديين وإصابة 6 آخرين بـ أوكرانيا

رئيس الشيشان يعلن
رئيس الشيشان يعلن مقتل جنديين وإصابة 6 بأوكرانيا

أعلن رئيس الشيشان، رمضان قديروف، اليوم الثلاثاء، مقتل جنديين وإصابة 6 آخرين من قوات بلاده المشاركة في العملية العسكرية بأوكرانيا.

والسبت الماضي، قال الرئيس الشيشاني إن أكثر من 10 آلاف مقاتل من مؤسسات إنفاذ القانون الشيشانية تتموضع في أكثر المناطق سخونة في أوكرانيا.

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وأضاف قديروف: "إذا كنت تريد حقا الالتقاء بنا، فنحن ندعوك بكل سرور إلى فوج أحمد حاجي قديروف".


وطالب الرئيس الشيشاني الأوكرانيين بـ"التخلص من قادتهم"، مضيفا "نظيري الروسي اتخذ القرار الصحيح، وسنتخلص من أي قوات شيشانية تقاتل في جانب أوكرانيا".

والخميس الماضي، بدأت روسيا عملية عسكرية ضد أوكرانيا قالت إنها "للدفاع عن النفس من التهديدات ومن مشكلات أكبر من الموجودة حاليا".

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