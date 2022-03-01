محافظ الإسكندرية يوجه الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بتكثيف الحملات الرقابية

وجه اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، اللواء جمال رشاد، رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف في الإسكندرية، بتكثيف حملات الرقابة على الكافتيريات والمحال العامة للتأكد من ضبط الأسعار وعدم استغلال المواطنين بأي شكل من الأشكال.

وشدد محافظ الإسكندرية على ضرورة التعامل بكل حزم مع الكافيتريات والمقاهي والمنشآت التجارية المخالفة، ومتابعة الشكاوى على مواقع التواصل الإجتماعي والتحقق من صحتها ومحاسبة كل من تسول له نفسه استغلال المواطنين.

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وتنفيذا لتعليمات المحافظ، شنت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف في الإسكندرية 60 حملة بنطاق 8 أحياء (منتزه أول، ومنتزه ثان، وشرق، ووسط، والجمرك، و غرب والعجمي، وبرج العرب)، خلال شهر فبراير، تم خلالها تحرير 167 محضرا للمحال العامة (مطاعم - كافيهات - مقاهي - حلواني) المخالفة، حيث تم مراجعة قوائم الأسعار لعدد من المنشآت.

من جانبه، أوضح اللواء جمال رشاد أن عدد المنشآت التى تحرر ضدها محاضر بيع بأعلى من الأسعار المعتمدة و المصدق عليها من الإدارة 41 منشأة، مشيرا إلى أن عدد المنشآت التى تحرر ضدها محاضر لبيعها أصنافا للجمهور دون اعتماد قائمة الأسعار من قبل الإدارة المركزية 120 منشأة، كما تم تحرير محاضر لـ 5 منشآت امتنعت عن إعلان قائمة الأسعار المعتمدة فى مكان واضح للجمهور.

وأكد رشاد أن الإدارة المركزية للسياحة والمصايف تتابع الشكاوى الواردة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ويتم التحقق من صحتها وتحرير محاضر ضد المنشآت المخالفة لقوائم الأسعار المعتمدة، مشيرا إلى أن الإدارة على استعداد كامل لتلقى شكاوى المواطنين واستفساراتهم على أرقام الشكاوى: (٠١٢٨٩٢٥٢٦٦٨ و ٠١٢٧٠٧٤٦٤٩٠ )، وكذلك موقع الإدارة الرسمي www.catr.gov.eg، وتطبيق الإدارة على Google play وكذلك app store.