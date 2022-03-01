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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

الرئيس الأوكراني: قادرون على الدفاع عن أنفسنا ولن يكسرنا أحد

فولوديمير زيلينسكي،
فولوديمير زيلينسكي، الرئيس الأوكراني

قال فولوديمير زيلينسكي، الرئيس الأوكراني: “كل مدينة من المدن الأوكرانية، سوف نطلق عليها ساحة الحرية”، معقباً: "لن يكسرنا أحد، نحن أقوياء، وقادرون على الدفاع عن أنفسنا".

وأضاف فولوديمير زيلينسكي، خلال كلمته أمام البرلمان الأوروبي: “في هذا الصباح سمعنا صاروخي كروز ضربا مدنا موجودة على الحدود، وكان هناك عدد من الروسيين، ولكن تربطنا معهم علاقة ودية”.

وتابع الرئيس الأوكراني: “الضرب كان في المدينة التي تحتوي على أكبر عدد من الجامعات، أي حوالي 20 جامعة، فهناك من يعمل بها ويدرس، وكان يسعون للاحتفاء في أكبر ساحة في بلدنا وهي ساحة الحرية”.

الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي المدن الاوكرانية البرلمان الأوروبي صاروخي كروز

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