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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

ورشة تعريفية "بكتابة السيرة الذاتية والتقدم للمنح الدراسية" ببنات عين شمس

كليه البنات جامعة
كليه البنات جامعة عين شمس

نظمت كلية البنات جامعة عين شمس ورشة عمل تعريفية بكيفية "كتابة السيرة الذاتية ومهارات المقابلة الشخصية والتقدم للمنح الدراسية"، تحت رعايه الدكتور محمود المتينى رئيس جامعه عين شمس ،الدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعه لشئون التعليم والطلاب  ،الدكتورة أميرة يوسف عميدة كلية البنات ، و الدكتورة مي حلمي وكيلة الكلية لشئون التعليم والطلاب، وتحت إشراف الدكتورة أمل عطية رئيس قسم علم الحيوان.

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قدم الورشة الدكتورة سارة حاتم  المدرس بقسم علم الحيوان بكلية البنات ، و الدكتورة رنا مصطفى المدرس بقسم علم الحيوان ومدير مكتب التعاون الدولي بالكلية، وشارك في تنظيم الورشة م.م. هدير فوزي - ممثل قسم علم الحيوان في مكتب التعاون الدولي بالكلية .

وقد شهدت ورشة العمل إقبال كبير من الطالبات ، و خلال الورشة استعراضت د. سارة حاتم  كيفية كتابة السيرة الذاتية بطريقة احترافية، ومهارات المقابلات الشخصية للتقدم للوظائف المختلفة بشكل تفصيلي كما تضمنت ورشة العمل عدد من الأنشطة المتنوعة وربط ذلك بمهارات التقدم للمنح الدراسية. 

ومن جانب اخر، تم استعراض والتعريف بالمنح الدراسية السارية في المجالات المختلفة وتقديم شرح مفصل للأوراق الرسمية الشائعة والمطلوبة للتقدم للمنح وموقع الجامعة الرسمي للوصول لكافة برامج المنح المختلفة وشروطها و قد قام فريق وحدة إدارة  الأزمات و الكوارث بتطبيق الإجراءات الاحترازية اللازمة أثناء الدخول و خلال فاعليات الورشه.

ورشة تعريفية بكتابة السيرة الذاتية ومهارات المقابلة الشخصية والتقدم للمنح الدراسية
ورشة تعريفية بكتابة السيرة الذاتية ومهارات المقابلة الشخصية والتقدم للمنح الدراسية" ببنات عين شمس
ورشة تعريفية بكتابة السيرة الذاتية ومهارات المقابلة الشخصية والتقدم للمنح الدراسية
ورشة تعريفية بكتابة السيرة الذاتية ومهارات المقابلة الشخصية والتقدم للمنح الدراسية" ببنات عين شمس
ورشة تعريفية بكتابة السيرة الذاتية ومهارات المقابلة الشخصية والتقدم للمنح الدراسية
ورشة تعريفية بكتابة السيرة الذاتية ومهارات المقابلة الشخصية والتقدم للمنح الدراسية" ببنات عين شمس
كلية البنات جامعة عين شمس الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس ورشة عمل تعريفية كتابة السيرة الذاتية مهارات المقابلة الشخصية التقدم للمنح الدراسية

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