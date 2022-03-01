الشباب والرياضة: بدء أعمال إنشاءات استاد مركز شباب نجع حمادي أول يوليو

استقبل أهالى قرية الشرقى بهجورة بمركز نجع حمادى بمحافظة قنا، اليوم الثلاثاء، وفد لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، بالمزمار والطبل البلدي، خلال الجولة التفقدية التى قامت بها اللجنة، لعدد من مراكز الشباب.

واستمع الوفد برئاسة الدكتور محمود حسين، لشكاوى المواطنين المتعلقة بتوقف الإنشاءات منذ عدة سنوات.

وقالت النائبة رحاب الغول، إن مركز شباب نجع حمادى، يخدم ما يقرب من مليون مواطن، وقامت وزارة الشباب بادراجه ضمن خطة الإنشاءات منذ عام 2018، ولكن حتى الآن لم يتم بدء العمل به.

وطالب الدكتور محمود حسين، رئيس لجنة الشباب، مسئولى وزارة الشباب والرياضة بوضع جدول زمنى للانتهاء من أعمال الإنشاءات بمركز شباب نجع حمادى.

من جانبه أكد اشرف البجرمى، رئيس الإدارة المركزية للمنشآت الشبابية، أنه سيتم البدء فى أعمال الإنشاءات فى استاد مركز شباب نجع حمادى فى الأول من يوليو المقبل، على أن يتم إنشاء الصالة المغطاة، وحمام سباحة، وملعب كرة القدم.

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