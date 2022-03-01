هاني الناظر: الحد الأدنى من إصابات كورونا في يوليو وأغسطس.. فيديو

قال الدكتور هاني الناظر، استشاري الأمراض الجلدية ورئيس المركز القومي للبحوث السابق، إنه تم تخطى مرحلة ذروة فيروس كورونا، و الفترة المقبلة ستنخفض نسبة الإصابات بفيروس كورونا، وكذلك الوفيات.

وأضاف هاني الناظر، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " حضرة المواطن" المذاع على قناة الحدث اليوم، تقديم الإعلامي سيد علي، أن الانخفاض فى الإصابة بـ فيروس كورونا سيكون بشكل تدريجي.

ولفت إلى أنه مع حلول شهري يوليو و أغسطس، سيكون قد وصلنا للحد الأدنى من الإصابات والوفيات، وهذا الأمر يأتى مع زيادة نسبة الحاصلين على لقاح كورونا.

وكشف أنه فى الصيف المقبل سيكون هناك انحصار هذا الوباء محليًا و عالميًا، وأن هذا وفق لـ آخر الأبحاث العلمية.

وأكد أننا سنودع كورونا، وأن أوميكرون هو آخر متحورات كورونا، والفيروس سيكون موسمي، ومثل دور البرد العادي.