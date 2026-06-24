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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

بعد وفاة طفل 3 سنوات.. مفاجأة عن سبب موت الأطفال داخل السيارات المغلقة

بعد وفاة طفل الـ 3 سنوات بالقاهرة.. لماذا يموت الأطفال داخل السيارات المغلقة؟
بعد وفاة طفل الـ 3 سنوات بالقاهرة.. لماذا يموت الأطفال داخل السيارات المغلقة؟
إسراء عبدالمطلب

أعادت واقعة وفاة طفل يبلغ من العمر 3 سنوات داخل سيارة والده بالقاهرة تسليط الضوء على واحدة من أكثر الحوادث المأساوية التي تتكرر حول العالم، وهي ترك الأطفال داخل السيارات المغلقة لفترات طويلة، خاصة خلال فصل الصيف وارتفاع درجات الحرارة.

وشهدت منطقة التجمع الخامس واقعة مؤلمة بعدما اصطحب أب طفله إلى الحضانة قبل توجهه إلى العمل، إلا أن الصغير غلبه النوم في المقعد الخلفي، ما أدى إلى نسيان الأب وجوده داخل السيارة والتوجه مباشرة إلى مقر عمله. وبعد ساعات من إغلاق السيارة بالكامل تحت أشعة الشمس، اكتشف الأب الكارثة عقب تلقيه اتصالًا من الحضانة للاستفسار عن سبب غياب الطفل، ليجده قد فارق الحياة.

كيف تتحول السيارة إلى "فرن مغلق"؟

يحذر خبراء السلامة من أن السيارة المتوقفة تحت أشعة الشمس يمكن أن تتحول خلال دقائق معدودة إلى بيئة قاتلة، حتى وإن بدت درجات الحرارة الخارجية محتملة.

وتشير الدراسات إلى أن درجة الحرارة داخل السيارة ترتفع بنحو 20 درجة مئوية خلال أول 10 دقائق فقط من إغلاقها، بينما تواصل الارتفاع تدريجيًا لتصل إلى مستويات خطيرة قد تتجاوز 50 درجة مئوية خلال ساعتين، خصوصًا في السيارات ذات الألوان الداكنة أو ذات المساحات الزجاجية الكبيرة.

وتزداد الخطورة مع الأطفال بصورة أكبر من البالغين، لأن أجسامهم تسخن بمعدل أسرع يصل إلى ثلاثة أو خمسة أضعاف مقارنة بالشخص البالغ، ما يجعلهم أكثر عرضة للإصابة بضربة الشمس الحادة وفشل وظائف الجسم الحيوية.

ماذا يحدث لجسم الطفل داخل السيارة؟

عندما ترتفع حرارة جسم الطفل إلى أكثر من 40 درجة مئوية، تبدأ أعضاء الجسم في فقدان قدرتها على العمل بشكل طبيعي، وتظهر أعراض خطيرة تشمل الجفاف الحاد، وتسارع ضربات القلب، وصعوبة التنفس، وفقدان الوعي.

ومع استمرار التعرض للحرارة المرتفعة داخل السيارة المغلقة، تتضرر خلايا المخ والكبد والكليتان، وقد يتعرض الطفل لتوقف أجهزة الجسم تدريجيًا، وصولًا إلى الوفاة نتيجة ضربة الشمس أو الاختناق الناتج عن الظروف البيئية القاسية داخل المركبة.

ويؤكد المختصون أن فتح النوافذ جزئيًا لا يمنع الخطر، إذ تبقى درجات الحرارة الداخلية مرتفعة بشكل قد يؤدي إلى الوفاة خلال فترة قصيرة.

هل نسيان الأطفال في السيارات أمر شائع؟

رغم اعتقاد كثير من الآباء أن هذا النوع من الحوادث لا يمكن أن يحدث لهم، فإن الدراسات النفسية تشير إلى أن النسيان قد يصيب أي شخص تحت ضغط العمل أو الإرهاق أو عند حدوث تغيير مفاجئ في الروتين اليومي.

وتوضح أبحاث أجريت في الولايات المتحدة أن عشرات الأطفال يفقدون حياتهم سنويًا بسبب تركهم داخل السيارات الساخنة، وأن أكثر من نصف هذه الحالات كانت نتيجة نسيان غير مقصود من أحد الوالدين أو مقدمي الرعاية.

ويرى علماء النفس أن الدماغ يعتمد بشكل كبير على العادات اليومية المتكررة، وعند حدوث تغيير في الجدول المعتاد، مثل تولي أحد الوالدين مهمة توصيل الطفل بدلًا من الطرف الآخر، قد يتسبب ذلك في ما يعرف بـ"فشل الذاكرة المستقبلية"، وهو أحد الأسباب الرئيسية وراء هذه الحوادث.

خطوات بسيطة تمنع الكارثة

يشدد خبراء السلامة على أن الوقاية تبقى الحل الأهم لتجنب هذه المآسي، وذلك عبر الالتزام بعدد من الإجراءات الاحترازية، أبرزها:

  • عدم ترك الطفل داخل السيارة مطلقًا مهما كانت المدة قصيرة.
  • وضع حقيبة اليد أو الهاتف أو المحفظة في المقعد الخلفي لإجبار السائق على النظر إليه قبل مغادرة السيارة.
  • وضع لعبة الطفل أو أي غرض خاص به في المقعد الأمامي كتذكير بوجوده.
  • التأكد من فحص المقعد الخلفي في كل مرة قبل إغلاق السيارة.
  • إبلاغ الحضانة أو المدرسة بالتواصل الفوري مع الأسرة عند غياب الطفل دون إخطار مسبق.
  • استخدام تطبيقات التنبيه الذكية أو أنظمة التحذير الحديثة المتوافرة في بعض السيارات.

مأساة تستدعي الوعي

تكشف حادثة الطفل الذي توفي داخل سيارة والده في القاهرة أن لحظة سهو واحدة قد تتحول إلى مأساة لا يمكن تداركها، وأن الخطر لا يقتصر على الإهمال المتعمد بل قد ينتج عن النسيان البشري في ظروف معينة.

ومع دخول فصل الصيف وارتفاع درجات الحرارة، تتجدد دعوات الخبراء إلى تعزيز الوعي المجتمعي بخطورة ترك الأطفال داخل المركبات المغلقة، والتعامل مع الأمر باعتباره قضية سلامة عامة تستوجب الحذر الدائم، لأن دقائق قليلة قد تكون الفاصل بين النجاة وفقدان حياة طفل بريء.

من جانبها، قالت الدكتورة مروة عمر، مدرس الأمراض الصدرية بكلية طب المنصورة، أن الوفاة داخل السيارات المغلقة قد تحدث نتيجة الاختناق أو الارتفاع الشديد في درجات الحرارة، مشيرة إلى أن حرارة السيارة ترتفع بسرعة لتتجاوز حرارة الجو الخارجي، ما يجعلها بيئة خطرة خاصة على الأطفال.

وأضافت عمر في تصريحات لـ"صدى البلد" أن الأطفال أكثر عرضة لتأثير الحرارة المرتفعة من البالغين، إذ يؤدي ارتفاع حرارة أجسامهم إلى اضطراب وظائف الأعضاء الحيوية وظهور أعراض خطيرة مثل التشنجات والقيء وفقدان الوعي، وقد تنتهي بالوفاة.

وأوضحت أن الاختناق قد يحدث عند تشغيل السيارة في مكان سيئ التهوية بسبب تراكم غاز أول أكسيد الكربون، المعروف بـ"القاتل الصامت"، كما قد ينتج عن وجود خلل في نظام العادم وتسرب الغاز إلى داخل المركبة.

وشددت على أهمية التدخل السريع في مثل هذه الحالات، من خلال طلب الإسعاف والبدء فورًا في إجراءات الإنعاش القلبي الرئوي لزيادة فرص النجاة.

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