أول مصنع لتوربينات الرياح في مصر.. مكاسب اقتصادية بمليارات الجنيهات وخطوة نحو ريادة الطاقة النظيفة

في إطار توجه الدولة نحو تعزيز الاعتماد على مصادر الطاقة النظيفة وتنفيذ مستهدفات التنمية المستدامة، تبرز مذكرة التفاهم الخاصة بإنشاء أول مصنع لتوربينات الرياح في مصر كواحدة من أهم الخطوات الاقتصادية والصناعية خلال المرحلة الحالية. ويرى خبراء الاقتصاد أن هذه الخطوة لا تمثل مجرد مشروع لإنتاج الكهرباء، بل تشكل نقطة تحول مهمة في مسار توطين التكنولوجيا الحديثة ودعم الصناعة الوطنية وتعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي للطاقة المتجددة.

توطين التكنولوجيا وتقليل الاعتماد على الواردات

أكد الدكتور هاني الشامي، الخبير الاقتصادي وعميد كلية إدارة الأعمال بجامعة المستقبل، أن إنشاء أول مصنع لتوربينات الرياح بالتزامن مع تنفيذ مشروع لإنتاج الكهرباء من طاقة الرياح بقدرة تصل إلى 2000 ميجاوات، يمثل نقلة نوعية في قطاع الطاقة المتجددة بمصر.

وأوضح أن المشروع يسهم بشكل مباشر في توطين التكنولوجيا المتقدمة الخاصة بصناعة معدات الطاقة النظيفة، وهو ما يقلل من الاعتماد على استيراد المكونات والمعدات من الخارج. كما يساعد ذلك في تخفيف الضغط على النقد الأجنبي وخفض فاتورة الاستيراد، الأمر الذي ينعكس إيجابًا على الاقتصاد الوطني ويعزز من استقرار الأسواق.

قاعدة صناعية جديدة وفرص للتصدير

وأشار الشامي إلى أن المصنع الجديد، الذي تصل طاقته الإنتاجية إلى نحو 2 جيجاوات سنويًا، يمثل نواة لقاعدة صناعية متخصصة في مجال صناعة توربينات الرياح ومكوناتها. ومن شأن هذه الخطوة أن تلبي احتياجات السوق المحلية من المعدات اللازمة لمشروعات الطاقة المتجددة، إلى جانب فتح آفاق واسعة للتصدير إلى الأسواق العربية والأفريقية.

وأضاف أن مصر تمتلك ميزة تنافسية مهمة بفضل اتفاقياتها التجارية المتعددة مع عدد من الدول والتكتلات الاقتصادية، مما يمنح المنتجات المصنعة محليًا فرصًا كبيرة للوصول إلى أسواق جديدة وزيادة حصيلة الصادرات، وبالتالي توفير مصادر إضافية من العملة الأجنبية.

تنفيذ المشروعات بالجنيه المصري يدعم الاقتصاد

ولفت الخبير الاقتصادي إلى أن أحد أبرز الجوانب الإيجابية للمشروع يتمثل في تنفيذ جزء كبير من الاستثمارات والمعاملات بالجنيه المصري، وهو ما يحد من تأثير تقلبات أسعار الصرف ويخفض التكاليف التمويلية للمشروعات.

كما يسهم ذلك في تعزيز دور الشركات المحلية وزيادة نسبة المكون المحلي في سلاسل الإنتاج، الأمر الذي يدعم الصناعة الوطنية ويرفع من معدلات النمو في القطاعات المرتبطة بالطاقة المتجددة.

فرص عمل ونقل للخبرات

وأكد الشامي أن المشروع يحمل أبعادًا اجتماعية وتنموية مهمة، حيث من المتوقع أن يوفر آلاف فرص العمل المباشرة وغير المباشرة في مجالات التصنيع والهندسة والصيانة والخدمات اللوجستية. كما يساهم في نقل الخبرات الفنية والتكنولوجية الحديثة إلى الكوادر المصرية، بما يعزز من كفاءة العنصر البشري ويرفع من قدراته التنافسية في سوق العمل.

دعم استقرار الشبكة وجذب الاستثمارات

واختتم الدكتور هاني الشامي تصريحاته بالتأكيد على أن التوسع في مشروعات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح وأنظمة تخزين الطاقة يمثل أحد الركائز الأساسية لتحقيق الاستقرار للشبكة القومية للكهرباء، خاصة مع تزايد الطلب على الطاقة خلال السنوات المقبلة.

وأضاف أن هذه المشروعات تسهم في رفع تنافسية الاقتصاد المصري وتعزيز ثقة المستثمرين، مما يفتح الباب أمام جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة. كما تدعم رؤية الدولة للتحول إلى مركز إقليمي للطاقة النظيفة، وترسخ مكانة مصر كواحدة من أبرز الدول الرائدة في مجال الطاقة المتجددة بالمنطقة خلال المستقبل القريب.