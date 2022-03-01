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أخبار البلد

رئيس الاتحاد العربى للأسمدة : الأمونيا الخضراء" أحد أهم الحلول القادمة ووقود المستقبل القريب

صدى البلد

قال م.محمد طاهر هواين رئيس الاتحاد العربى للأسمدة  أن صناعة الأسمدة تمثل مدخلاً رئيسياً لقطاع الزراعة لا غنى عنه لتحقيق التنمية الزراعية المستدامة وللقضاء على الفجوة الغذائية وتحقيق الأمن الغذائي،  وذلك في إطار السعي نحو إيجاد وتحقيق الحلول اللازمة لحل قضية الامن الغذائي، فا مغذيات النبات (الأسمدة) هي احد السبل الهامة لدعم النبات والتربة وتعزيز الإنتاج الزراعي اللازم لسد فجوة الغذاء.  


واضاف طاهر ان القارة الأفريقية يتوافر بها إمكانيات زراعية عالية من حيث التربة والموارد المائية، وذلك إذا ما توفرت لها الشروط الضرورية لإقامة مشاريع زراعية مدروسة، هدفها تلبية احتياجات عدد السكان المتزايد عربياً وعالمياً، وبالتركيز علي الجزء الغربي من افريقيا نجد العديد من الفرص التي يمكن استثمارها من اجل انتاج الغذاء وتعزيز قضية الامن الغذائي، وبما تمتلكه المنطقة العربية من طاقات إنتاجية من الأسمدة المعدنية، وغيرها فاننا بحاجة الي التوسع لفتح افاق جديدة تعتمد في الأساس علي صناعة الاسمدة العربية والأراضي الشاسعة ذات التربة الغنية والمتنوعة بافريقيا، وذلك في ظل معدلات الاستهلاك المنخفضة من الأسمدة بمنطقتنا العربية وخاصة في ظل تآكل الرقعة الزراعية، مع ارتفاع معدلات الجوع والطلب المتزايد علي الغذاء.

واشار  رئيس الاتحاد العربى للأسمدة أنه من ناحية اخري يأتي التغير المناخي كواحد من القضايا التي لا يجب الاغفال عنها، وذلك لعدة أسباب منها والتي تتمحور هنا في تأثير هذا التغيير علي القطاع الزراعي وبالتالي الإنتاجية الزراعية لتتسع فجوة الغذاء كلما تأثر هذا القطاع الهام، وهنا يأتي دور الطاقة النظيفة والمتجددة للحد من الانبعثات الضارة لتكون "الامونيا الخضراء" احد اهم الحلول القادمة ووقود المستقبل القريب والتي سوف نتناول مستجداتها سوياً ببرنامج الملتقي الثامن والعشرون بمشاركة نخبة من المتخصصين الدوليين ببرنامج اليوم الثاني.

كما سيتضمن الملتقى محاضرات تخصصية فى سياسات الاسمدة ، والعوامل التى تؤثر على هذه الصناعة، وستكون هناك نظرة عامة لاسواق العرض والطلب العالمية، والتوقعات التى ستحدث للنفط والغاز، واللذان يؤثران بشكل كبير على سوق الأسمدة، كذلك محور خاص عن سوق الأسمدة فى أفريقيا، والتطور الكبير الذى حدث فى هذا السوق، بجانب تقديم نماذج لتوجيه الشركات العربية للمساهمة فى تطوير الزراعة بالدول الأفريقية، بالاضافة لمحور هام يتناول التنمية المستدامة لصناعة الأسمدة وتأمين الآمن الغذائى العربي والعالمى.

رئيس الاتحاد العربى للاسمدة الاتحاد العربى للإسمدة قطاع الزراعة

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