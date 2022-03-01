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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

استقبال حافل لأبطال العالم في " الووشو" الكونغ فو بنادى إتحاد المنزلة

ابطال نادى إتحاد
ابطال نادى إتحاد المنزلة

استقبل اليوم الثلاثاء أهالى مركز ومدينة المنزلة ابطال العالم في " الووشو " الكونغ فو فى احتفالية كبرى بنادى إتحاد المنزلة ، الذين نجحوا في حصد ١١ ميدالية متنوعة بواقع ٤ ميداليات ذهبية و ٤ فضية و ٣ برونزية خلال المشاركة في البطولة الدولية « Moscow wushu star » المقامة في موسكو خلال الفترة من ٢٢ إلى ٢٨فبراير الجارى بقيادة الكابتن نصر إبراهيم سالم مدير ومدرب بعثة الكونغ فو ابن الدقهلية .

وجاءت نتائج البعثة المصرية لأبناء الدقهلية كالتالي : اللاعبة كارمن عادل رشاد مركز أول وميدالية ذهبية ساندا في منافسات مرحلة مواهب تحت 11سنة، وحصد كريم إبراهيم شهيب في مرحلة العموم 3 ميداليات متنوعة بواقع ميداليتين فضيتين في الأساليب وميدالية ذهبية في قتال متلاحم «تواى شو» في أسلوب النسر .

وفاز اللاعب نصر إبراهيم سالم في مرحلة العموم بثلاث ميداليات بواقع ميداليتين ذهبيتين في الأساليب وميدالية فضية في ميزان 90 كجم «تواى شو »، و محمد محمود ميدالية برونزية ومركز ثالث في مرحلة شباب 20 سنة في أسلوب ساندا، واللاعب السيد أيمن عبده ميدالية فضية في مرحلة شباب 20 سنة في أسلوب ساندا.

وحصد اللاعب محمد عادل رشاد المركز الثالث والميدالية البرونزية في أسلوب ساندا ضمن مرحلة ناشئين تحت 17سنة، واللاعب يوسف السعيد العجمي المركز الثالث والميدالية البرونزية في أسلوب ساندا في مرحلة الناشئين تحت 17سنة.

وجاءت الاحتفالية بحضور علاء الشربيني وكيل وزارة الشباب والرياضة بالدقهلية ، والنائب مجدى الأمير عضو مجلس النواب ورئيس منطقة الدقهلية للكونغ فو ، و على العريان رئيس مجلس إدارة نادى إتحاد المنزلة ، و أعضاء مجلس إدارة نادي إتحاد المنزلة ، و عبدالله أحمد فؤاد مدير إدارة شباب المنزلة ، و أحمد الفار الرئيس الشرفي لنادي إتحاد المنزلة ، ولفيف من القيادات الشعبية والتنفيذية بمركز ومدينة المنزلة.

وقد تحدث  علاء الشربيني وكيل وزارة الشباب والرياضة بالدقهلية في بداية كلمته بخالص التهاني والتبريكات لأبطال الدقهلية وكيف رفعوا إسم مصر في المحافل الدولية ، حاملاً رسالة تقدير وشكر من الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة لأبطال الدقهلية ، وكذلك الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية ورعايتهما لكل الأبطال الرياضيين في مختلف الألعاب الرياضية ، وتقديم اوجه الدعم المادي والمعنوي لهم.

كما شكر  الحضور لهذه الإحتفالية و  اعضاء مجلس إدارة نادي إتحاد المنزلة برئاسة على العريان على اهتمام مجلس إدارة نادي إتحاد المنزلة لأبنائه الرياضيين وتنظيم هذه الإحتفالية لهؤلاء الأبطال ، وخاصة أن جميع الميداليات في البطولة حققها أبناء نادى إتحاد المنزلة بالدقهلية .

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الدقهلية الشباب عضو مجلس النواب ميداليات ذهبية المنزلة

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