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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

نجاح تسفير 175 مواطنا مصريا من رومانيا بعد عبورهم الحدود الأوكرانية.. صور

صدى البلد

أسفرت جهود مختلف مؤسسات الدولة المصرية للعمل على احتواء تداعيات الأزمة الأوكرانية على المواطنين المصريين في أوكرانيا، من تسيير رحلة مصر للطيران إلى بوخارست اليوم، الأول من مارس الجاري، لإعادة المواطنين المصريين المتواجدين في رومانيا بعد عبورهم للحدود الأوكرانية، حيث أقلعت الطائرة من بوخارست باتجاهها إلى أرض الوطن، وعلى متنها 175 مواطنًا مصريًا.

وتوجه السفير صلاح الدين عبد الصادق مُساعد وزير الخارجية للشئون القنصلية والمصريين في الخارج إلى بوخارست ظهر اليوم على متن تلك طائرة؛ حيث تولى، مع السفير مؤيد الضلعي سفير جمهورية مصر العربية في رومانيا، مُتابعة الإجراءات الخاصة بسفر المواطنين المصريين التي تضطلع بها السفارة، وإنهاء كافة الترتيبات الإجرائية والتنظيمية والطبية ذات الصلة، أو تلك الخاصة بالأوراق الثبوتية للمواطنين، فضلًا عن الفحوصات المتعلقة بفيروس كورونا المُستجد.

وتجدر الإشارة إلى أن سفارة جمهورية مصر العربية لدى بوخارست كانت قد عملت، بالتنسيق مع السلطات الرومانية الصديقة، على استقبال مواطنينا منذ عبورهم للحدود الأوكرانية، وتيسير استقبالهم والعمل على توفير كافة أوجه الرعاية اللازمة لهم، انتهاءً بتسفيرهم باتجاه أرض الوطن مساء اليوم.

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