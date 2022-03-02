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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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ديني

حكم أخذ الزوجة من مال زوجها بغير إذنه دون حاجة؟.. دار الإفتاء ترد

دار الإفتاء
دار الإفتاء

ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال من سيدة تقول "هل يجوز الأخذ من مال زوجي بغير علمه علما بأنه لا يقصر في واجبات بيته ويلتزم بكافة النفقات؟

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حكم أخذ الزوجة من مال زوجها بغير إذنه ودون حاجة

وأجاب الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى في دار الإفتاء، أنه لا يجوز للزوجة الأخذ من مال زوجها بغير علمه ودون إذنه في حالة قيامه بكافة النفقات المنزلية وعدم التقصير في المأكل والمشرب والملبس والعلاج.

وأشار إلى أن الشرع الحنيف، أجاز للمرأة فقط الأخذ من مال زوجها بغير علمه في حالة البخل الشديد، لدليل ما ورد في قصة السيدة هند زوجة أبي سفيان حين قال للنبي "يارسول الله أبو سفيان رجل شحيح لا يعطيني ما يكفيني وولدي بالمعروف، فقال لها النبي: خذ ما يكفيكي وولدك بالمعروف".

حكم الزوج البخيل على بيته

 

أكد الدكتور محمود شلبي أمين الفتوى بدار الإفتاء ،أن البخل حرام والبخل هو أن الإنسان لا ينفق على المسؤولين منه من أهل بيته، كما أنه لا ينفق حتى على نفسه رغم امتلاكه الكثير من الأموال ولكنه آثر الحياة الدنيا على الآخرة وأفنى عمره كله في تجميع الأموال دون توجيهها إلى الخير من خلال إنفاقها على أهل بيته والمحتاجين.
وأوضح خلال رده على  " حكم الزوج البخيل على بيته الذي لديه أموال كثيرة وعلى ينفق على أهل بيته ؟ " أن البخيل الذي عاش عمره كله في جمع الأموال، سيأتي في نهاية المطاف يوم يموت ويترك كل هذه الأموال التي أضاع عمره في تجميعها واضاع رضى الله عنه في عدم إنفاقها على أهل بيته والمحتاجين.


الزواج من البخيل

 

حذر الدكتور مجدي عاشور، مستشار مفتي الجمهورية، الفتيات من الموافقة على الخاطب البخيل ، فهو من أسوأ الخصال الموجودة في الإنسان هي البخل، وذلك في البث المباشر لصفحة دار الإفتاء ردا على أسئلة المتابعين.

وقال مجدي عاشور، في البث المباشر على صفحة دار الإفتاء على فيس بوك، إن البخل أول علامة لعدم حب الطرف الآخر، لأن الإنسان البخيل لا يعرف معنى العطاء والحب هو العطاء الحقيقي بين الطرفين.

وأشار إلى أن هذا في معنى المشاعر، علاوة على أن هناك نفقات والتزامات بعد الزواج تتعلق بالناحية المادية وبالتالي فالرجل البخيل سيؤدي إلى أزمة حقيقة بعد الزواج وكثير من الصدامات.

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