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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

تنويه عاجل من سفارة مصر في سلوفاكيا بشأن المواطنين المغادرين أوكرانيا

سفارة مصر في العاصمة
سفارة مصر في العاصمة السلوفاكية براتيسلافا

أصدرت سفارة جمهورية مصر العربية في سلوفاكيا، تنويهًا، لأعضاء الجالية المصرية المغادرين لأوكرانيا عبر حدود سلوفاكيا نتيجة الحرب الروسية الأوكرانية. 

وأعلنت السفارة، في بيان رسمي، عن دفعها بحافلات نقل جماعي، على نفقة الدولة، من المعبر الحدودي، إلى أماكن تسكين المواطنين المصريين في العاصمة براتسلافا؛ تمهيدا لإعادتهم إلى أرض الوطن، وذلك في ظل تدفق المواطنين الكرام المسافرين من أوكرانيا عبر الحدود السلوفاكية، بأعداد كبيرة حاليا، وفي ضوء وصول بعضهم في أوقات متأخرة من الليل.

وأكدت السفارة المصرية في براتسلافا، أن أول حافلة نقلت المصريين، انطلقت مساء أمس الثلاثاء، الموافق 1 مارس، في تمام الساعة العاشرة والنصف مساءً، وكانت تحمل لوحات رقم  NO990AZ وعليها العلم المصري.

واشارت إلى أنه في حالة وجود أي حالات طارئة؛ برجاء الاتصال على رقم الطوارئ التالي: 421907697619+  . 

 

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مصر أوكرانيا السفارة المصرية كيا سلوفاكيا أرض الوطن سفارة جمهورية مصر العربية الحدود السلوفاكية براتسلافا

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