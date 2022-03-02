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أبطال مسرحية سالب واحد: العمل يوجه رسالة للمجتمع وطريقة تعامله مع الإعاقة الذهنية والبدنية

أبطال مسرحية سالب
أبطال مسرحية سالب واحد

خصص  برنامج " التاسعة “ المذاع على التلفزيون المصري، تقديم الإعلامي يوسف الحسيني، فقرة خاصة للحديث مع أبطال مسرحية سالب واحد، وهم: ”أحمد حسنى، و عبد الله صابر، و يارا المليجي، و سالي سعيد و مصطفى عبد الهادي، مصطفي رشدي، و عبد الرحمن محسن.

وقد بدأت الحلقة بـ أغنية " عايش وسط 4 حيطان"،  التى قام بـ غنائها أحمد حسنى، أحد المشاركين فى المسرحية، وأكد أن كلمات الأغنية لـ مخرج المسرحية عبد الله صابر.

قال المخرج عبد الله صابر مخرج العرض المسرحي " سالب واحد " ، إن تجربة مسرحية “ سالب واحد “ تناقش حالة صعبة لـ طفل من ذوى الهمم، وأن هذا الشخص يقول لـ والده طوال العمل :” هنروح فين يا بابا”.

وأشار إلى أن هذا الطفل، عندا يحتاج شئ يقول :" هنروح فين يا بابا" وأن المسرحية تريد أن تعطى رسائل هامة للمجتمع، وطريقة تعامل المجتمع مع طفل يعانى من إعاقة ذهنية وبدنية.

ووجه يوسف الحسينى سؤل للمخرج، فين الفنان الذى قام بدور الطفل، ورد قائلا موجود فى لبنان لـتصوير عمل جديد.
 

وكشف أن المسرحية لم تكن لتخرج للنور لولا وجود ناس كثيرة وقفت معنا ومنهم معهد الفنون المسرحية الذى كان دائما يدفعنا إلي الأمام من قبل القائمين عليه، وأن عرض المسرحية عملنا علية لمدة عام قبل خروجها للنور ، مؤكدا ان جميع الممثلين في المسرحية بذلوا جهدا كبيرا ولكن بطل المسرحية " احمد عباس " هو اكثر شخص كانت عليه مسئولية وضغط وهذا لأنه مثل دور لم يقل فيه إلا جملة واحدة طوال العرض المسرحي ، لافتا إلي أن أشرف ذكي دعمنا بقوة وأول عرض لنا كان في الهناجر وبعدها اشتهرت المسرحية وبعدها وزيرة الثقافة مدة العرض 3 أيام والمفترض كان 6 أيام فقط .

قالت الممثلة سالي سعيد بطلة عرض مسرحية " سالب واحد " ، إنها دخلت التمثيل في وقت متأخر من عمرها، وهذا لأنها تحب التمثيل قائلة " أنا أعمل ومتزوجة ولدي أطفال ولكن هذا لم يمنعنِ من تحقيق حلمي ".

وأضافت سالي سعيد ، إنها تعرفت علي عبد الله مخرج مسرحية " سالب واحد " بالصدفة وقال لها عن العمل المسرحي " سالب واحد " ولم أتردد في المشاركة فيه " .

وأوضحت سالي سعيد ، إن دوري في المسرحية كان "أم" وهذا استوقفني لوهلة لأني لم اقدم هذا الدور من قبل ولكن بعد الدخول في العمل وجدت انه عمل شيق وممتع .

 
كما قال الممثل مصطفي رشدي أحد أبطال العرض المسرحي "سالب واحد " ، إن النقد في العمل عندما يأتي من شخص متخصص يفرق مع الممثل في تغيير أدائه والتعلم من هذا النقد قائلا " الأستاذ تامر محسن اتصل بي وقال لي إنني أعرف كيف أكون مختلفا وانه يمكنني أن اقدم اكثر من شخصية في الأعمال الفنية.

وتابع مصطفي رشدي ، انه يعمل في العمل الفني منذ عام 2011 ودوري في مسرحية " سالب واحد " كان امتع دور في حياتي.

وقد شهدت الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، العرض المسرحي سالب واحد من إنتاج المعهد العالي للفنون المسرحية وتأليف محمد عادل، وإخراج عبد الله صابر، وذلك بمسرح مركز الهناجر للفنون وبحضور المخرج خالد جلال رئيس قطاع الانتاج الثقافي الدكتورة غادة جبارة رئيس أكاديمية الفنون، المخرج شادي سرور مدير مركز الهناجر للفنون ، الدكتور مدحت الكاشف عميد المعهد العالي للفنون المسرحية والدكتورة عبير فوزي مدرس قسم التمثيل والإخراج ورائد اتحاد الطلاب بالمعهد .

 

التاسعة التلفزيون المصري يوسف الحسيني أحمد حسني

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