في غياب مؤثر لـ طارق حامد.. الزمالك يواجه قيوتشر بالدوري الممتاز اليوم

يستضيف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك فريق فيوتشر على ملعب ستاد القاهرة ضمن منافسات الجولة العاشرة من بطولة الدوري المصري الممتاز، في أول لقاء سيجمع بين الفريقين بعد صعود الأخير لأول مرة إلى دوري الأضواء.

وسيعود الفارس الأبيض، بعد سلسلة من النتائج السلبية في بطولة دوري أبطال إفريقيا، إلى المنافسة المحلية بحثا عن تحقيق انتصار يستأنف من خلاله حملة الدفاع عن اللقب الذي حصده الموسم الماضي.

الزمالك سيظهر بوجوه جديدة على المقاعد الفنية للفريق بقيادة أسامة نبيه، المدرب العام الجديد، إلى جانب أحمد عبد المقصود، المدرب المساعد، بعد فسخ التعاقد مع المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون بالتراضي.

وأعلن الزمالك تعيين أسامة نبيه مدربا عاما للفريق، خلفاً لمدحت عبد الهادي، كما قرر تعيين أحمد عبد المقصود مدرباً مساعداً خلفاً لأمير عزمي مجاهد، بينما تم إسناد مهمة تدريب الحراس إلى أيمن طاهر.

وخسر الزمالك أمام الوداد بنتيجة (3-1) في المغرب يوم السبت الماضي ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات لدوري الأبطال، ليحتل المركز الثالث في المجموعة الرابعة وفي جعبته نقطتين من تعادلين.

موقف الزمالك في الدوري مع بداية هذا الموسم يبدو مشابها لموقفه القاري أيضا، حيث خسر الفريق مباراته الأخيرة بالمسابقة أمام سموحة بثنائية نظيفة، لتدون هزيمته الثانية بعد الخسارة أمام منافسه الأهلي (5-3).

ويتواجد الزمالك في المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري بعدما حصد 19 نقطة من تسع مباريات (6 انتصارات وتعادل وهزيمتان)، ليبتعد بفارق ست نقاط عن الأهلي متصدر الترتيب بعد خوض نفس عدد المباريات.

غياب طارق حامد عن قائمة الزمالك أمام فيوتشر

وضمت قائمة الزمالك 22 لاعبا كالتالي: محمد أبو جبل، محمد عواد، محمود حمدي "الونش"، محمود علاء، محمد عبد الغني، محمد عبد الشافي، أحمد فتوح، حازم إمام، حمزة المثلوثي، عبد الله جمعة، إمام عاشور، محمد أشرف "روقا"، ماجد هاني، يوسف إبراهيم "أوباما"، إسلام جابر، أحمد سيد زيزو، محمد أوناجم، محمود عبد الرازق "شيكابالا"، أشرف بن شرقي، رزاق سيسيه، عمر السعيد، سيف الدين الجزيري.

واقترب طارق حامد لاعب وسط الزمالك من العودة للمشاركة مع الفارس الأبيض من جديد، وذلك بعد تماثله للشفاء من الإصابة التى تعرض لها فى أحد التدريبات، وتسببت فى غيابه عن المباريات لما يقرب من شهرين.

وشارك طارق حامد فى تدريبات يوم الأثنين كاملة، وأصبح جاهزا من الجانب الطبى للمشاركة مع الفريق بشكل طبيعي.